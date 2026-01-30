元セクシー女優でタレント・みひろ（43）、モデルの益若つばさ（40）、タレントの鈴木奈々（37）が29日に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。離婚後の恋愛について赤裸々に告白した。

恒例企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。みひろ、益若、鈴木は3人の共通点として「バツイチ」だと挙げた。

ラブホテルに入室後、鈴木から「離婚してから何回付き合いました?」と離婚後に恋愛をしているのかを尋ねられたみひろは「1回」と、7年間で1度だけだと明かした。

これに鈴木は「うちは1度もないですよ。4年経ったけど1回も…」と離婚後は恋愛をしていないと告白。すると、益若が「なーちゃん、あれ否定しといた方がいいよ。世間でさ、嫌な切り抜きされてて」とポツリ。

それは鈴木が離婚後に“多くの男性と関係を持っている”といった内容の偽情報で「私、マジでここで宣言します。離婚してから1度もしてません!本当にしてないから。キスもしてない」と、離婚後は1度も男性と関係を持ったことがないと訴えた。

また、みひろから「好きな人いますか?今」と聞かれた益若は「ずっと前の彼と別れてから何年も全く本当にない」と自身の恋愛状況を明かした。恋愛が皆無の状況に「最近占いした」とし「2025年の12月2日からようやく恋愛やパートナーの周期に入りました」と占われたと振り返り「今年期待してて」と笑みを浮かべた。

みひろはスーツアクターで俳優の下川真矢と2015年5月19日に婚姻届を提出したことを発表。19年2月1日に自身のブログで18年に離婚していたことを報告している。

益若は07年に21歳で結婚。翌08年、長男を出産。13年、27歳の時に離婚してシングルマザーとなった。

鈴木は14年1月に一般男性と結婚。21年7月に離婚し、23年4月のテレビ番組で離婚について公表している。