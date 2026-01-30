「シルクロードＳ・Ｇ３」（２月１日、京都）

最高のパートナーとともに、もう一度−。川又賢治騎手（２８）＝栗東・吉村＝とエイシンフェンサーのコンビが、ダンスディレクター（１６〜１７年）以来となるシルクロードＳ連覇へ意欲をみなぎらせている。昨年Ｖから１年、勝ち星こそないが、高松宮記念５着が示すようにスプリント能力の高い馬。近２走も連続５着と上位争いを演じており、６歳牝馬でも衰えた印象はない。

「休み明けを２回使って順調に来ていますし、雰囲気はいいですよ。６歳になりましたが馬は元気です」と川又は状態の良さに太鼓判を押す。２走前の京阪杯は香港帰り初戦で良化途上の段階。阪神Ｃは着順こそ同じ５着だったが、相手関係やレコード決着だったことを考えれば評価できるレースぶりだ。「前走は時計が速過ぎたなかで、よく頑張ってくれました。時計がかかる今の京都はいいと思います」。昨年同様、叩き３走目で迎えるシルクロードＳ。昨年よりハンデは１・５キロ増量となるが、勝負気配が漂っている。

１年前、一緒に重賞初勝利をつかんだ仲。川又にとってエイシンフェンサーは唯一無二の存在だ。「今まで一緒にやってきて、僕にとって一番通じ合える馬だと思っています。フェンサーの関係者の方々に恩返しするためにも、何とか、もうひと花咲かせたい」。力を出し切れれば、おのずと結果はついてくる。人馬一体となり、再びタイトルを奪取する。