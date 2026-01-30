¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤¬Áª¤ÖÎáÏÂ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¡ÖºÇ¶¯»ÐËå¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡2°Ì¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¡õ¤¹¤º¤òÀ©¤·¤¿1°Ì¤Ï?
¡¡Àï¹ñ»þÂå¡¢ÉÏ¤·¤¤ÇÀÂ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿·»Äï¤¬Å·²¼³Í¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï!¡Ù¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Àï¹ñÍðÀ¤¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡È»ÐËå¡É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ»ï¤Ï¡¢Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤¬2026Ç¯1·î¤Ë¡¢NHK¤Èºßµþ¥¡¼¶É¤Î¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¤ËÄ´ºº¤·¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á³¦ºÇ¶¯¤Î»ÐËå¡×¤Î·ë²Ì¤òÆþ¼ê¡£¾å°Ì20ÁÈ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹²ò¾Ã¤Ç ¡ÈÀã²ò¤±¡É
¡¡1°Ì¤Ï¡¢¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤òÀ©¤·¤¿¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê¤â¤Í¡Ë¡¢Ë¨²Î¡Ê¤â¤«¡Ë»ÐËå¡£2¿Í¤Ï2011Ç¯³«ºÅ¤Î¡ÖÂè7²óÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëå¤ÎË¨²Î¡£»Ð¤ÎË¨²»¤Ï¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¡ØÉñµ¸¤Ï¥ì¥Ç¥£¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï ¡ÈÆÃÊÌ¾Þ¡É ¤ÎË¨²»¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë¨²Î¤µ¤ó¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÎôÅù´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¼þ°Ï¤âµ¤¤ò»È¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢Ë¨²Î¤µ¤ó¤¬¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢Ï¢¥É¥é¤ä±Ç²è¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¾Ã¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Î¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ3¿Í¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÃç¤Î¤è¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¨²Î¤Ï»Ð¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ò¤È¤ó¤ÜÊÖ¤ê¤Î¶¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç´Ñ·à¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖË¨²Î¤µ¤ó¤ÏË¨²»¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤òË¬¤Í¡¢¡Ø¤Í¤§¡¢Ê¹¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ!¡Ù¤È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¤Ç¶á¶·¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2¿Í¤Ï±Ç²è¡ØÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç°ìÅÙ¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î2¿Í¤¬¶¦±é¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£´ë²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
»Ð¤¬¼êºî¤êÎÁÍý¤òËå¤Ë¤ª¤¹¤½Ê¬¤±
¡¡2°Ì¤Ï¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢¤¹¤º»ÐËå¡£¤³¤Á¤é¤â±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¼çÌò¤òÄ¥¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÏÃÂê¤¬NG¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹À¥»ÐËå¤ÏOK¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£2¿Í¤¬Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¡È¶¦±é¡É¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¶¦±é¤Î¼Â¸½À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹À¥»ÐËå¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é2021Ç¯¤´¤í¤Þ¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¡£
¡ÖÆ±µï¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢»ÐËåÃç¤ÏÎÉ¹¥¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¤¹¤º¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤³¤Î´Ö¡¢¤ª¤«¤º¤òºî¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤ÇËå¡Ê¤¹¤º¡Ë¤Ë¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢Ëè²ó¡¢¤³¤Ü¤ìÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤ËµÓ¸÷¤¬
¡¡2·î6Æü¤è¤ê¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢3°Ì¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¦ÀõÅÄÉñ¡¢¿¿±û»ÐËå¤À¡£
¡Ö¹âÎðÁØ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÁÀ¤¦ÈÖÁÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»ÐËå¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡»Ð¤ÎÉñ¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Ëå¡¦¿¿±û¤È¤Ä¤Í¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¡¢°ì»þ´ü¡¢»ÐËåÃç¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÃç¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢Éñ¤µ¤ó¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤È¡¢¿¿±û¤µ¤ó¤¬Êâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¿±û¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤â¥¹¥±¡¼¥ÈÌ¿¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éñ¤µ¤ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¤¤Ä¤âÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢°Î¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÉ¾È½¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎºÇ¶¯»ÐËå¤ÎºÂ¤Ï°ÂÂÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡4°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¶È³¦¤Ç¡ÖÊ¿À®¤ÎºÇ¶¯»ÐËå¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤³¤Î2¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤ëÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢¤Ò¤«¤ê»ÐËå¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤é¤ê¡Ù¡Ê1992Ç¯ÅÙ¸å´ü¡¢NHK¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡Ù¡Ê1993Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿Ëå¡¦¤Ò¤«¤ê¤¬Àè¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£»Ð¡¦¤æ¤ê»Ò¤Ï¤½¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ò¤«¤ê¤¬·ëº§¤·¤Æ»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¤ËlilyÌ¾µÁ¤Ç¤Î²»³Ú³èÆ°¤ä¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¾å°´¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´Ø·¸À¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¤ª2¿Í¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¦1ÁÈ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢5°Ì¤Î¡¢½÷Í¥¤È¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç³èÆ°¤¹¤ëËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢Ë¾·ë¡Ê¤ß¤æ¡Ë¤È¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼ÓÍè¡Ê¤µ¤é¡Ë¤ÎËÜÅÄ3»ÐËå¤À¡£
¡Ö3»ÐËå¤È¤âÃç¤¬¤è¤¯¡¢»þ´Ö¤¬¹ç¤¨¤Ð°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»°½÷¤ÎË¾·ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¹û¤ì¤Ã¤Ý¤¯¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¾¤Ã¤³¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¿¿ô¥¤µ¤ó¡¢¼ÓÍè¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ï¡Ø20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë3»ÐËå¤Ï¡Ö3¿Í¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤Â¸ºß¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î»ÐËå¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¾·ë¤µ¤ó¡£»Å»ö¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø»Ð¤ÈËå¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¸©¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ýÎ¨No.1Èþ¿Í»ÐËå
¡Ö½Ð¿ÈÃÏ¤Î¼¢²ì¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢¥æ¥¦»ÐËå¤¬6°Ì¤Ë¡£
¡¡½÷Í¥¶È¤Î¤Û¤«¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤«¤éÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÎÉÏË³ÏÃ¤Ï¡¢Å´ÈÄ¤Î¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç²¿²ó¤Ç¤âÈÖÁÈ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡Ö»Ð¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥æ¥¦¤µ¤ó¤Ï³ÊÆ®²È¤ÎºÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡7°Ì¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎºÇ¶¯»ÐËå¤Ç¤¢¤ë´äºê¹¨Èþ¡¢ÎÉÈþ»ÐËå¡¢8°Ì¤Ë¤Ï14ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ëÊ¿°¦Íü¡¢Í´Æà»ÐËå¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤È·ëº§¤·¡¢4»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë°¦Íü¤È¡¢¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¡Ë¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯!¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È1·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ2ËÜ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ´Æà¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î»ÐËå¤À¡£
¡ÖÍ´Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹Í§Áª¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤Ç°¦Íü¤µ¤ó¤¬³¤³°°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤â¡¢µÙ¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°¦Íü¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡9°Ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥·¥¹¥¿¡¼¥º¤È¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â°ì½ï¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦¹©Æ£ÀÅ¹áÉ×ºÊ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëCocomi¡¢Koki,»ÐËå¡£
¡¡10°Ì¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë»ÐËå¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2023Ç¯¤«¤é¥¢¥Ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÚ²°±ê²À¡Ê¤Û¤Î¤«¡Ë¡¢ÂÀË±¡Ê¤¿¤ª¡Ë»ÐËå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿»ÐËå¤¬Å·²¼¤ò³Í¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Ä¹Ã«Àî ¿·¡¢»º·Ð¿·Ê¹