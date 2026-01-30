1月29日、「FRIDAY」が、ゆうちゃみこと古川優奈の手つなぎデートを報じた。毎日のようにバラエティ番組やCMで目にする彼女のお相手は、3年ほど前にも交際を報道され、その後、破局が伝えられていた格闘家の玖村将史だった。まさかの“元サヤ”ということになる。

「最初に交際が報じられたのは、2022年11月。報道直後、ゆうちゃみさんは『K-1の応援公式ギャルをしていて、逆ナンしました』と交際を認め、玖村さんの試合会場で彼女が応援する姿が見られるなど、“公認カップル”状態でした。しかし2024年5月19日、お笑いコンビ・ニューヨークのYouTubeチャンネルで、屋敷裕政さんが、ゆうちゃみさん本人から『別れた』と聞いたと暴露。6月14日のバラエティ番組『ネタパレ』でも、ゲスト出演したゆうちゃみさんと陣内智則さんとのトーク中、彼氏の話題になり『ちょっと待って、別れた』と破局を告白していました。『いま初めて言った。ぜんぜん大丈夫。最近、別れちゃった』と話し、理由については『お互いな感じ?』と笑っていたんです。すっかり縁は切れたと思われていたんですが……」（芸能担当記者）

いつの間にやら復縁していた、ゆうちゃみ。お相手の玖村は、2018年にプロデビューした格闘家だ。

「1999年生まれ、大阪府堺市出身のキックボクサーです。兄の玖村修平とともに、プロの世界で活躍しています。Krush第6代スーパー・バンタム級王者で、K-1 WORLD GPにも出場しています。ちなみに身長は168cmで、176cmあるゆうちゃみよりも小柄です」（同前）

幅広い世代から、絶大な人気を誇るゆうちゃみ、Xでも、祝福の声が爆発的にポストされている。

《ゆうちゃみの熱愛めちゃくちゃ応援してる ギャルは幸せになって欲しい》

《玖村将史のこと好きぴって公言してたし幸せになって欲しいなぁ、、玖村が試合に負けて号泣してたゆうちゃみちゃんは素敵だったよ…》

また、交際中は玖村の調子がよかったと指摘する格闘ファンも、2人の交際を応援している。

《待ってました!付き合ってた頃の玖村選手の無敵感、凄かったですよね。ゆうちゃみの存在が最高のモチベーションになってるんだろうな》

ここまで手放しで応援されるカップルも珍しい。

「ゆうちゃみさんは完全に“性格のいいギャル”の地位を獲得していますからね。アイドル的な人気ではなく、タレントとして支持されています。また、格闘技関連の仕事も多いため、格闘家との相性もよく、ファン層も近しいんです。一度は破局していますが、別れたりくっついたりを繰り返しても、ゆうちゃみさんなら許されそうな空気を持っています。このままゴールインしたら、世間は大祝福モードになるのではないでしょうか」（同前）

さすが“令和の白ギャル”。熱愛報道も追い風にして、天下を取るのか。