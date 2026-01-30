《40・50代》“ひし形シルエット”が垢抜けのカギ！？【大人のこなれヘア】参考にさせてーー！

次のヘアスタイルはどうしよう？ そんな人は「ひし形シルエット」に注目してみて。トップに自然なボリュームを出しつつ首元をすっきり見せられるため、年齢を重ねた髪にもなじみやすいスタイルです。レイヤーや外ハネを効かせることで、頑張りすぎない今っぽさもプラス。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすいひし形シルエットのこなれヘアをご紹介します。

ふんわりレイヤーの軽やかミディ

ミディアムヘアにバランスよくレイヤーを入れた、控えめなひし形シルエットのスタイル。柔らかなグレージュが髪全体を軽く見せています。トップは長さを残して内におさめ、ベースは肩下で外ハネに。空気を含んだような軽さがありながら、広がりにくいのもポイント。動きはあるのに落ち着いた印象で、大人の余裕を感じさせる仕上がりです。

伸ばしかけでも決まるネオウルフ

ひし形シルエットを意識した今どきウルフは、トップに自然な高さを出し、顔まわりから首元へ自然につながるラインが特徴です。ベースは軽めにして外ハネを効かせることで、重たく見えず抜け感のある印象に。長さを大きく変えずにフォルムだけを整えているため、伸ばし途中でも取り入れやすく、後ろ姿まで立体的に見えるのが魅力です。

丸みを活かした上品ショートボブ

上品さを大切にしたショートボブは、トップにふんわりとした丸みを持たせて、ベースを内側におさめることで美しいひし形シルエットを実現しています。オレンジ味を感じる暖色ブラウンが血色感を補い、毛束感が出やすいカットで表情も豊かに。コンパクトながら立体感があり、首元をすっきり見せたい人にもなじむスタイルです。

ハイライトで奥行きを足す、レイヤーミディ

ミディアムのレイヤースタイルに細めのハイライトを重ね、ひし形シルエットをより立体的に見せたデザイン。オリーブグレージュをベースにすることで、柔らかな透明感をまとったような仕上がりに。くびれ位置を低めにすることで、トップからベースまで流れるようにつながるため、軽さの中にも上品さが感じられます。

