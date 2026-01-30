「お礼状だけ書いといて」寄付金30万円を社長が着服？　スタッフもドン引きした事件

会社への信頼は些細なきっかけで崩れるものだ。介護職員として働く40代女性は、勤務先の介護施設で起きた信じがたい出来事を振り返った。きっかけは利用者の善意によるものだった。

「利用者のご家族から30万円の寄付金をいただきましたが、社長に報告すると『お礼状だけ書いといて』と言って全額持って行きました」

30万円という金額は、施設の備品購入やサービスの向上に充てるには十分な額だ。ところが社長は、それを自らの懐に入れたらしいのだ。

「多分ポケットマネーになっています。そろそろ辞めようと思います。スタッフ揃ってドン引きでした」

現場で働くスタッフの努力や、家族の感謝の気持ちを蔑ろにする身勝手な行為だ。本来、寄付金の受け入れには透明性が求められるべきだが、私物化がまかり通る環境に女性が退職を決意するのも無理はない。（文：湊真智人）

タクシー移動必須の研修で「交通費なし」

一方で、同じく投稿を寄せた40代女性（製造業総務／年収700万円）も、会社の金銭感覚に呆れた瞬間があるという。

「会社が指示した研修にもかかわらず、交通費を払ってくれなかった。歩いて行ける距離でもなく、タクシーを使わないと間に合わないと総務から言われたのにありえない」

業務命令としての研修であれば、その移動費を会社が負担するのは当然の理屈だ。ましてやタクシー利用を強いているのだから尚更だろう。加えて女性は日々の勤務実態にも不満を抱いている。

「毎日始業10分前から朝礼なのに出席必須で、給与が出なかった」

10分といえど、毎日積み重なれば大きな時間になる。強制参加である以上それは労働時間にあたるはずだ。優秀な人材の離職を招く前に、経営陣は制度の見直しを進めるべきだろう。

