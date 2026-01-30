小泉進次郎、なりすましに注意喚起「手口も巧妙かつ悪質」
小泉進次郎防衛大臣が29日、自身のXを更新。なりすましへの注意喚起を行った。
小泉氏は「（なりすましにご注意ください）ここ数日、私の秘書の名前を騙る人物から不審な電話を受けた、との連絡を複数の方から頂いています。中には、秘書の名前を騙る人物が私の"偽物"にビデオ通話を繋ぎ（WeChatというアプリを使用）、おそらくAIなどで生成されたであろう私の映像と音声によってチグハグな受け答えをする、といった事例もありました」と紹介。
続けて「こうした連絡は、私とは一切関係ありませんので、ご注意ください。手口も巧妙かつ悪質であり、電話を受けても決して対応しないようにお願いします。また、そのような電話を受けたときには、念のため事務所までご一報いただければ幸いです。このような悪意ある行為に対しては、警察への相談も含め、厳正に対処してまいります」と呼びかけている。
