巨人の「二塁サバイバル」が２９日、本格化した。チームはこの日、昨年１０月に両股関節を手術した吉川尚輝内野手（３０）のキャンプ故障班スタートを発表。宮崎１軍合同自主トレ２日目は門脇、浦田、宇都宮、小浜らがノックで二塁に入った。不動の正二塁手の開幕戦出場が不透明な状況下で、横一線の競争が２月１日からスタートする。

「セカンドバトル」のゴングが鳴る。サブグラウンドの内野ノック。昨季二塁で１５試合に先発出場した門脇、同１２試合の浦田が軽快な動きを見せれば、育成の宇都宮とドラフト５位・小浜の新加入組も安定したグラブさばきを披露した。遊撃が本職の門脇は「内野は全部練習している」。自主トレで二塁ノックにも重点を置き、三塁を含めた３ポジションをこなす準備を進めてきた。

吉川は２月中に守備練習を再開し、段階を踏んでリハビリを行う見通しとなっている。１軍キャンプの実戦は、４人の若武者が二塁で起用されることになりそうだ。新人で１軍キャンプに抜てきされた小浜は「頂いたチャンスを逃さないように頑張ります」。若手の激しい競争がチーム力を底上げする。