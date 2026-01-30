元HKT48で女優の田中美久（24）が29日、自身のインスタグラムを更新。青い衣装ショットを投稿した。

「PARADEメイキングmiclubへ是非」とつづり、ドレスと水着を組み合わせたような真っ青な衣装を公開。胸元を限界まで大胆に露出したトップスに、青のビキニパンツルックで、さまざまな表情を披露した。

ストーリーズでも「いろんな国で話題になってくれたmiclubが登録者最高記録をここにきて！今入っても遅くないです みんな大丈夫」と自身の公式ファンクラブへの入会を願った。さらに、「お気に入り！マツパ ギュインギュインにしてもらった かわちい サイコー」などを記し、まつげパーマを施した目のドアップショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「みくりん最強」「アリエルみたい」「可愛すぎる」「すげーなあ」「でかすぎ」「溢れてる」「メロンラインドキドキ」「ぶほぶほぶほーーん」「素晴らしいの一言」などのコメントが寄せられている。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。