お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（年齢非公表）が29日に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。人気YouTuberが過去に「女芸人No.1決定戦THE W」に出場していたことを明かして驚いた。

オープニングトークでタレント・ぺえが同番組に出演したことがあるお笑いコンビ「エルフ」が「THE W」で準優勝だったことを残念がったことから、同大会についての話題となった。

すると、人気ユーチューバーコンビ「平成フラミンゴ」のRIHOが「ちなみに…私…予選出たの知ってます?」と同大会の予選に出場したことがあると告白。突然のカミングアウトに稲田は「え!?ちょっと待って!ホンマに知らん!え!?」と衝撃を受けた。

ぺえは「何年か前にね」と知っていた。RIHOは「4年前とかにYouTube始めた年に」とし「2回戦までいきました」と明かした。ぺえが「どんなネタやったの?」と気になると、「これはYouTubeに残っている」としつつ「銀行強盗みたいな、よくある王道を」と伝えた。

稲田は「消さんといてくださいね。その動画」とお願いして笑いを誘った。