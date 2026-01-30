かわいい三輪！

ダイゾーは、大阪市住之江区で2025年12月5日から7日まで開催された「Japan Mobility Show Kansai 2025」で、小型EVトライク「NEO-Light」をお披露目しました。

未来志向のデザインと手軽な電動モビリティとしての使い勝手が注目を集め、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これが「”3人乗り“モデル」です！ 画像で見る！（38枚）

1936年に創業したダイゾーは、造船業を出発点にエアゾール製品や特殊潤滑剤などへ事業領域を広げてきた老舗メーカーです。

近年は小型EV「e-NEO」シリーズを展開しており、その中でも注目されているのが3人乗りのEV三輪トライク「NEO-Light」です。

NEO-Lightは、親しみやすいデザインと日常使いに十分な性能を備えたモデルで、シリーズのなかでも人気が高まっています。

ボディサイズは全長2160mm×全幅1050mm×全高1570mmとコンパクトで、普通免許で運転できる点も魅力です。

担当者によると、「開口部が広く、愛嬌のあるかわいらしい顔が特徴の三輪EV」で、2000Wモーターを搭載し、街乗りや日常づかいに必要なパワーをしっかり確保しているといいます。

車検や車庫証明が不要なことから、導入のハードルも低く、日常の移動手段として取り入れやすい仕様で、ボディカラーは街中でも存在感を放つパウダーアイボリー、レモンイエロー、ライトグリーン、ミストブルー、ホワイトの5色展開となっています。

インテリアは中央に運転席を配置し、バイクのような横ハンドルを採用。その後方に2人掛けシートを配置したレイアウトになっています。

バック時にはディスプレイが自動でバックモニターに切り替わるなど、扱いやすさを重視した設計が随所に見られます。

装備面では、USBポートが標準装備されているほか、ハンドル左右のポケットや後部座席のユーティリティネットなど収納スペースも工夫されており、雨の日に便利な専用レインガードや、坂道発進をサポートするヒルホールドコントロールなど、日常の使い勝手を高める機能が備わっています。

走行性能は2000Wモーターとリチウムイオン電池の組み合わせにより、最高速度約50km／h、航続距離最大100kmを確保。街中の移動を中心とした用途には十分なスペックです。

家庭用100V・200Vに対応しており、付属ケーブルを家庭用コンセントに接続するだけで充電可能なうえ、価格は税込88万円からと、生活の足として導入しやすい設定になっています。

ユーザーからは、「見た目がかわいくて親しみやすい」といったデザイン面の評価や、「このサイズ感なら普段使いしやすい」「狭い道でも走りやすそう」といった使い勝手に関する声が寄せられています。

前出の担当者によれば、「リゾート地でのレンタル導入に向けても動いており、観光地での新しい移動手段として活躍が期待されている」とのこと。一方で個人ユースも多く、「お子さんの送り迎えやご主人の通勤、ちょっとした買い物など、生活の足として選んでいただいている」といいます。

NEO-Lightは、都市部の短距離移動や観光地での新しいモビリティとして存在感を高めており、今回の展示をきっかけに今後の展開にも注目が集まりそうです。