29日夜、東京・台東区で男女5人が男らに襲われ現金およそ4億2000万円を奪われる事件がありました。

警視庁によりますと、29日午後9時半ごろ、台東区東上野の路上で中国人や日本人の男女5人のグループが日本円で現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われる事件がありました。

5人は、「カネを運ぶ仕事をしていた」と話していて現金が入ったスーツケースを車に積み込んでいたところ、3人組の男らに催涙スプレーをかけられ現金を奪われたとみられています。

3人組はその後、車で逃げ去り、現在も逃走中だということです。

また、同じ時間帯に近くの路上で男性が車にはねられるひき逃げ事件があり、警視庁は3人組が逃走する際にひき逃げ事件を起こした可能性もあるとみて捜査しているということです。

一方、30日未明、都内の羽田空港の第3ターミナルの駐車場で現金およそ1億9000万円が入ったスーツケースを持っていた両替商の男性らが、3人組の男に催涙スプレーをかけられる事件がありました。

3人は車で被害者の男性らに近づきスプレーをかけましたが金は取らずに、そのまま逃走したということです。3人のうち1人は20代から30代くらいで黒っぽい服装だったということです。

警視庁は傷害事件として捜査するとともに台東区東上野で起きた事件との関連も捜査しています。