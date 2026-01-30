ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は８３ドル安 シカゴ日経平均先物は５万３１７５円
NY株式29日（NY時間15:02）（日本時間05:02）
ダウ平均 48932.51（-83.09 -0.17%）
ナスダック 23536.48（-320.97 -1.35%）
CME日経平均先物 53175（大証終比：-135 -0.25%）
欧州株式29日終値
英FT100 10171.76（+17.33 +0.17%）
独DAX 24309.46（-513.33 -2.07%）
仏CAC40 8071.36（+4.68 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.551（-0.020）
10年債 4.227（-0.016）
30年債 4.853（-0.002）
期待インフレ率 2.342（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.840（-0.017）
英 国 4.511（-0.033）
カナダ 3.410（-0.017）
豪 州 4.836（+0.021）
日 本 2.252（+0.018）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.40（+2.19 +3.46%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5340.90（+0.70 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
83830.69（-5446.47 -6.10%）
（円建・参考値）
1283万6155円（-833963 -6.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
