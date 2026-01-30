NY株式29日（NY時間15:02）（日本時間05:02）
ダウ平均　　　48932.51（-83.09　-0.17%）
ナスダック　　　23536.48（-320.97　-1.35%）
CME日経平均先物　53175（大証終比：-135　-0.25%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10171.76（+17.33　+0.17%）
独DAX　 24309.46（-513.33　-2.07%）
仏CAC40　 8071.36（+4.68　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.551（-0.020）
10年債　 　4.227（-0.016）
30年債　 　4.853（-0.002）
期待インフレ率　 　2.342（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.840（-0.017）
英　国　　4.511（-0.033）
カナダ　　3.410（-0.017）
豪　州　　4.836（+0.021）
日　本　　2.252（+0.018）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.40（+2.19　+3.46%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5340.90（+0.70　+0.01%）

ビットコイン（ドル）
83830.69（-5446.47　-6.10%）
（円建・参考値）
1283万6155円（-833963　-6.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ