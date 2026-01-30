Âçºå´Ä¾õÀþ¤Ë¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤¬¡ªJRÀ¾ÆüËÜ¥³¥é¥Ü ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÎó¼Ö¤ä¾ëºêŽ¥ÇòÉÍ¤ÎÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¾Ò²ð
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤¬Âçºå¤Î³¹¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¡×¤È¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1·î30Æü¤«¤é¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡×¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Âçºå´Ä¾õÀþ¡¦JR¤æ¤áºéÀþ¤Î323·Ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó±¿Å¾¤È¡¢¾ëºê¡¦ÇòÉÍ¤Ø¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤ÎÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë½Å¤Í²¡¤·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³µÍ×¤ä¼Â»ÜÆü»þ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤¬´ØÀ¾¤ò¶î¤±È´¤±¤ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå´Ä¾õÀþ¡¢JR¤æ¤áºéÀþ ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢323·Ï¡Ê8Î¾¡¦1ÊÔÀ®¡Ë¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖJR À¾ÆüËÜ ¡ß ²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó ¡×¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
323·Ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó±¿¹Ô¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡ß²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª
¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡×¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ô´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ÖÎ¾±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¤ä±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Ê¤¤Æü¤ä»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤Ê¤¼¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡©¿Íµ¤¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤òÅ°Äì²òË¶
SNS¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¡×¤¬ÉÁ¤¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤¦¤µ¤®¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡ÖÉÔØâ¡Ê¤Õ¤Ó¤ó¡Ë¤Ê¤Î¤Ë·òµ¤¡Ê¤±¤Ê¤²¡Ë¡×¤Ê»Ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã¯¤·¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡ÖÆü¾ï¤ÎÈá·à¡×¤Ø¤Î¶¦´¶¡§¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¤òÍî¤È¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔ±¿¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢½á¤ó¤ÀÆ·¤ÇÂÑ¤¨¤ë»Ñ¤¬¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿¿´¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¡×»á¤¬ÉÁ¤¯°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡§¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¿¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò²ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ëË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬¤½¤ÎÌµÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡×¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¡×¤È¤Î´Ø·¸À¡§¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¡Ö¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡×¤È¡¢¤½¤ì¤òÎäÀÅ¡Ê¡©¡Ë¤Ë¸«¼é¤ë¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¡×¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎJRÀ¾ÆüËÜ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö°¥½¥¤È°¦¤ª¤·¤µ¡×¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
tabiwa Æüµ¢¤êÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¡Ê¾ëºê²¹Àô¡¢ÇòÉÍ¡Ë¤âÈ¯Çä¤Ë
¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤¬¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ëºê²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¥³¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤È¤ª½Ð¤«¤±µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤ë¡¼¤¯¥¿¥Ó¤¹¤ë¢ö¾ëºê²¹Àô³¹Êâ¤¡×¤È¡Ö¾ëºê¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÉÍ¤Ë¹Ô¤¯¥³¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡×¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¡×¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¥³¡¼¥¹¡×¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â2¥×¥é¥ó¤¬È¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏWeb¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÆÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹ÔÁ°¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤È¤·¤ª¤ê¤òÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢§¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡õ¤·¤ª¤ê¡Êº¸¡§¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥³¡¼¥¹/±¦¡§¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¥³¡¼¥¹¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢¾ëºê²¹Àô¡¢¤ª¤è¤ÓÇòÉÍ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÂÎ¸³¤Ë¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤º¤ÄÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥³¡¼¥¹¡¢¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¥³¡¼¥¹¤ÎÎ¾Êý¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È3,000pt¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÃêÁª¤Ç¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬¹ç·×15Ì¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Âçºå´Ä¾õÀþ½Å¤Í²¡¤·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Âçºå´Ä¾õÀþ¤Î6±Ø¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Î½Å¤Í²¡¤·¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¤¬´°À®¤¹¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý±Ø¤Ï¡¢Âçºå±Ø¡¢Âçºå¾ë¸ø±à±Ø¡¢ÅíÃ«±Ø¡¢Å·²¦»û±Ø¡¢ÊÛÅ·Ä®±Ø¡¢ÌîÅÄ±Ø¤Î6±Ø¤Ç¤¹¡£³Æ±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥×¤òÂæ»æ¤Ë²¡°õ¤·¡¢Á´6±Ø¤Ç¤Î²¡°õ¤ò¹Ô¤¦¤È¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤¬´°À®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òÄÌÈñ¤äÄÌ¿®ÈñÅù¤Ï»²²Ã¼Ô¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡õ¥á¥Ë¥å¡¼
KITTE Âçºå2³¬¡Ö@JP Cafe¡×¤Ë¡¢¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÈÎÇä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ç¤¯¤¸°ú¤»²²Ã¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÆâ¤Ç1,400±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡ËÍøÍÑ¤·¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¥Ê¥Ó¡Ötabiwa by WESTER¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¸²£¤Ë¤Æ¤¯¤¸°ú¤·Á¼°¤Ç¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼£³¼ï¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¤³¤Î¤Û¤«¡¢JRÂçºå±Ø¹½Æâ¡Ö¤«¤é¤Õ¤Í²°CAFEÂçºå¡×¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡Ê2026Ç¯£²·îº¢¡ÁÍ½Äê¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤Ë¡ª
JR À¾ÆüËÜ¤Îµþºå¿À¼çÍ×±Ø¤Î¤ªÅÚ»ºÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä¤Ï¡¢2026Ç¯4·îº¢¤«¤é¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¡ß ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³µÍ×
¡Ú¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¡Û
¡¦´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¡Á2026Ç¯5·î31Æü(Æü)Í½Äê
¡¦¶è´Ö¡§Âçºå´Ä¾õÀþ¡¢JR¤æ¤áºéÀþ
¡¦¼ÖÎ¾¡§323·Ï¡Ê8Î¾¡¦1ÊÔÀ®¡Ë
¡ÚtabiwaÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¡Ê¾ëºê²¹Àô¡¢ÇòÉÍ¡Ë¡Û
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ÀßÄê´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥³¡¼¥¹¡Ê´ØÀ¾È¯¡Á¾ëºê²¹Àô±Øµ¢Ãå¡Ë
¡¦A¥×¥é¥ó¡§¡Ú¤æ¤ë¡¼¤¯¥¿¥Ó¤¹¤ë¢ö¾ëºê²¹Àô³¹Êâ¤¡Û
¡¦B¥×¥é¥ó¡§¡Ú¾ëºê¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡ª¡ª¡Û
¢¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¥³¡¼¥¹¡Ê´ØÀ¾È¯¡ÁÇòÉÍ±Øµ¢Ãå¡Ë
¡¦A¥×¥é¥ó¡§¡ÚÇòÉÍ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡õ¤È¤ì¤È¤ì»Ô¾ì¤Ç³¤Á¯Ð§¤òËþµÊ¢ö¡Û
¡¦B¥×¥é¥ó¡§¡Ú¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ËÄ©Àï¡ª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤â¤¦¢ö¡Û
¡ÚÂçºå´Ä¾õÀþ½Å¤Í²¡¤·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Û
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý±Ø ¡§Âçºå±Ø¡¢Âçºå¾ë¸ø±à±Ø¡¢ÅíÃ«±Ø¡¢Å·²¦»û±Ø¡¢ÊÛÅ·Ä®±Ø¡¢ÌîÅÄ±Ø¤Î6±Ø
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¡³Æ±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥×¤òÂæ»æ¤Ë²¡°õ¡¢¢¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ´6±Ø¤Ç²¡¤¹¤È¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤¬´°À®
¡Ú¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡õ¥á¥Ë¥å¡¼ ¡Û
¡¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡§KITTEÂçºå2³¬¡Ö@JP Cafe¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡§JRÂçºå±Ø¹½Æâ¡Ö¤«¤é¤Õ¤Í²°CAFEÂçºå¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯£²·îº¢Í½Äê
¡Ú¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡Û
¡¦2026Ç¯4·îº¢¤«¤é¤òÍ½Äê
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢1·îËö¤«¤é½é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë1·î30Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô ¤ä¡¢31Æü¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼ ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØÏ©¤òÆÃÊÌ¤Ê¡ÖËÁ¸±¤ÎÆ»¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º ¤ä¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ ¤ò¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤Î·òµ¤¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
