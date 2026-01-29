「キールズ（Kiehl’s）」の、アマゾンホワイトクレイを使用した「レアアース」シリーズから、水分ケア発想のうるおいをチャージする新感覚下地「レアアース美容液プライマー」（30mL 4950円）が登場する。公式オンラインストアで2月20日に先行発売し、2月27日から全国の店舗で取り扱う。

今回キールズは、近年のプライマーが、仕上がりを美しく見せるものとしてだけでなく、肌を整えるスキンケア視点のアイテムとして選ばれていることに着目。肌の水分バランスを整えることで、皮脂ケアとうるおいケアを同時に叶える新処方を提案する。

新作プライマーは、水分ベースならではの軽やかなテクスチャーが特徴。人気の「レアアース マスク」にも含まれるアマゾン産ホワイトクレイによって皮脂を吸着し、テカリや毛穴目立ちに働きかけつつ、肌表面をさらりと整える。また、毛穴目立ちの一因となる古い角質を穏やかに整えるLHA（カプリロイルサリチル酸）と、ヒアルロン酸の2倍の保湿力を持つといわれ、肌のうるおいキープとバリア機能をサポートするβ-グルカンをダブルで配合。角質ケアと水分ケア両面からのアプローチを叶え、肌内部の乾燥と肌表面のベタつきが混在するインナードライや、混合肌に寄り添った。

