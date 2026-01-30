小祝がハワイに

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。小祝さくら（ニトリ）は早くも海に入ったことをインスタグラムで報告した。

ハワイに滞在しているようで、「今朝りつこさんとまゆみさんと海に入りとても楽しかったです」と投稿。写真にはツアー通算6勝の先輩プロ・笠りつ子と、熊本で品質の高いニンジンを作る農家のまゆみさんと楽しそうに海へ入っていた。ストーリー機能では、海へ3人でダイブする映像も公開された。

小祝は昨季、7月の明治安田レディスでツアー通算12勝目をマーク。しかし、翌週の大東建託・いい部屋ネットレディスを棄権して以降、左手首のTFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）で欠場が続いていた。

TFCC損傷とは、手首（特に小指側）にある軟骨と靱帯の複合体である「三角線維軟骨複合体（TFCC）」が損傷した状態。特にクラブを振るなどの回旋運動を行う際に痛みが伴い、ゴルファーはじめ手首を酷使するスポーツ選手にみられる症状だ。9月30日には、インスタグラムで手術が成功したことを報告していた。12月のJLPGAアワードで、ショット練習を再開したことを明かしている。



