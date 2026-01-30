巨人の山城京平投手（２２）＝亜大＝が２９日、宮崎で行われた合同自主トレで初のブルペン投球を行い、母校に伝わる伝統のツーシーム「亜細亜ボール」を由来とする特殊球を披露した。捕手を務めた山瀬慎之助捕手（２４）も「空振りが取れる」と絶賛。「７割くらい（の力）で力まずに」とツーシームなど４種の変化球を交え、立ち投げで１０球、座りで３３球の計４３球を投げ込んだ。

変幻自在にボールを操る。シュート気味に回転する直球と、フォークのような落差をつけ、打者の手元で曲がって左打者の内角をえぐる独特なツーシーム。初めて球を受けた山瀬も「クセがある。きれいに（球が）来る時もあれば、両サイドに動く時もある」と、驚きを隠せなかった。

前日はブルペンに入らず、先輩たちの投球をじっくり観察。中でも、則本と山崎に目を奪われたという。「球筋がすごいきれい。軽く投げているのに伸びていてすごくびっくりした」。春季キャンプはルーキーの竹丸、田和とともに１軍スタートで「新人みんなで完走して、競っていければ」。左腕にしかない持ち味で、ライバルを、先輩を超える。（北村 優衣）