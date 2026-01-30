日本ハムの新庄剛志監督（５４）が２９日、自身のインスタグラムを更新し、就任５年目となる今季のスローガン「ＤＯＭＩれ！」を発表した。新選手会長に就いた清宮幸太郎内野手（２６）が発案したことを明かし、投稿された動画では清宮が決定に至った経緯を説明。「ダントツで勝つ ドミれ」とつづった指揮官が、悲願のリーグ優勝に向けてパを圧倒する。

ボスらしい粋な計らいだった。新庄監督は「今年のスローガンを責任感を持たす為に、選手会長になった清宮君に決めて貰いました」と記した。

投稿された動画は、清宮から指揮官への新年のあいさつから始まった。続けて「今年のスローガンはズバリ、『ＤＯＭＩれ』です」と報告。清宮は２位に終わった昨季終了時に「ビッグボスが『圧倒的に勝たなきゃいけない』『ぶっちぎりで勝たなきゃいけない』という言葉をおっしゃっていました」と振り返った。

その上で今年のキーワードは「圧倒」だとし、みんなが一つになれる言葉を探している中で「ｄｏｍｉｎａｔｅ」（支配する）という言葉を思いついたという。さらにファンも選手の誰もが簡単に口にできるよう「ＤＯＭＩれ！」という言葉になったと説明した。

２８日に誕生日を迎えた新庄監督はファンから祝福に感謝し、２月１日から始まる沖縄・名護キャンプに向けて「成長しまくる選手達の動きを観に来て下さい 楽しいっすよ」と来場を呼びかけ、「みんなでドミるばい！！」と締めくくった。

昨季は「大航海は続く」というスローガンのもと、２年連続のリーグ２位と奮闘。クライマックスシリーズではソフトバンクと最終戦までもつれる熱戦を演じた。就任５年目の今季。悲願へ圧倒的な戦いを見せる。