巨人の阿部慎之助監督（４６）が２９日、冗談交じりにきたる春季キャンプを見据えた。２年ぶりに臨時コーチとして参戦する松井秀喜氏へ、驚きの歓迎準備を予言か−。「今年はヘリコプターに乗って登場とかかな」。軽快トークで報道陣の笑いを誘い、これから始まる競争の行方を心待ちにした。

２年ぶりのゴジラ来訪だ。当時はレッドカーペットを用意し、ど派手な登場も「短い距離で…ちょっと罰ゲームみたいになっちゃった」と指揮官。今回は「連絡をいただいて、ぜひお待ちしています」と決まった経緯を明かし、再び開かれるゴジラ塾へ若手選手をどんどんアシストしたい。

巻き返しの一年が明け、阿部監督は「新しいジャイアンツを作る」と目標を掲げた。ルーキーでは投手も含めた６選手を１軍キャンプメンバーに抜てき。「みんなにチャンスがある」と言い切る。松井臨時コーチとの再タッグは、経験の少ない若手選手がヒントを得られる絶好の機会。阿部監督も「どんどん質問した方がいい。勇気を振り絞ってね、聞いたらためになることを言ってくれる」と積極姿勢を求めた。

冗談を交えながらも、阿部監督のメッセージは明快だ。「横一線でスタートするよ、と言っている。名前や実績を抜きにして、状態のいい選手を使いたい」。競争を打ち出し、ゴジラ塾でさらなる飛躍を求めた。