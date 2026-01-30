第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間、甲子園）の出場校３２校を決める選考委員会は３０日、大阪市内で開催される。一般選考は地区別に北海道１、東北３、関東・東京６、北信越２、東海３、近畿６。中国と四国はともに２で、九州は昨年の神宮大会優勝による１を含め５。関東・東京は関東４校と東京１校を選んだうえで両地区を比較し残り１校を決める。戦力以外の特色を加味する２１世紀枠２校は東西に関係なく選出する。

東洋大姫路の岡田龍生監督（６４）は吉報を願った。２０２５年は１７年ぶりに秋季近畿大会王者として選抜大会に出場したが、昨年の秋季近畿大会は８強に終わり出場確実とは言えない状況だ。

「首の皮一枚つながっているような状況やから、なんとか決まったら」と心境を語った。昨年は春夏甲子園出場を果たしており「３季連続はうちの学校で過去にない」と新たな歴史も刻みたい。

阪下、木下の“ダブルエース”を中心に強さを見せてきた昨年からレギュラーの大半が入れ替わった。新チームについて岡田監督は「よくここまで来れたなと。でも勝てるのは何か要素があるんかなと思う」と明かす。

選抜大会を見据え、投手陣には「今は（柱が）誰というのはない。誰か出てこないかなと思っている」と期待。打線についても「去年みたいに打力があるわけじゃない。送るところは送る、細かいことをしても点を取れるように」とプランを掲げた。

選抜大会で優勝すれば東洋大姫路として初。岡田監督も履正社時代の準優勝が最高だ。「自分としても春に優勝したい」と力を込めた。願いを込めて、運命の時を待つ。