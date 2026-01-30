第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間、甲子園）の出場校３２校を決める選考委員会は３０日、大阪市内で開催される。一般選考は地区別に北海道１、東北３、関東・東京６、北信越２、東海３、近畿６。中国と四国はともに２で、九州は昨年の神宮大会優勝による１を含め５。関東・東京は関東４校と東京１校を選んだうえで両地区を比較し、残り１校を決める。戦力以外の特色を加味する２１世紀枠２校は東西に関係なく選出する。秋の東京都大会で優勝し、１６年ぶりの出場が確実となっている帝京の“スーパー１年生”目代龍之介外野手は２９日も同校グラウンドで汗を流した。

甲子園の歴史に名を刻むチャンスに胸が高鳴る。春夏を通じて個人の１大会最多本塁打は６本。目代は「７本打って、その記録を塗り替えたい」と意気込んだ。

秋の東京都大会で優勝し、選抜大会出場は当確だが油断はない。「喜ぶんじゃなくて、甲子園に向けて日本一を取る気持ちで待っていよう」。明治神宮大会では１回戦敗退。悔しい一戦の中で修正力を課題とした。

「軸がブレて泳がされてしまう。力んで体が潜ってしまう」とブレない体づくりへ下半身に注力した。ウエートの量を増やし、デッドリフト（床のバーベルを持ち上げる動作）のバーベルの重量は昨年の１８０キロから２２０キロに、フロントスクワット（バーベルを胸の前に担いでしゃがむスクワット）は９０キロから１１０キロまで持ち上げられるようになった。

下半身の強化で秋季大会に８８キロだった体重は９２キロとなった。センバツまでに９３〜４キロが目標。筋肉量が増えたことで軸の安定に加え、走塁にも好影響を与えた。５０メートル走は秋に６秒２だったが、６秒０に縮まった。

打撃フォームは中学時代から大きく変えていない“森下打法”で勝負する。阪神戦をスマホで見て「この人のフォームはすごい」と一目ぼれ。「捉える力がめちゃくちゃあるところに引かれた」と以降は動画で研究を重ね、体の使い方をまねている。「春夏連覇してこそ古豪復活」と“帝京魂”を燃やす。１６年ぶりの出場、さらにその先を見据えて吉報を待つ。

◆目代 龍之介（めだい・りゅうのすけ）２００９年４月２３日生まれ、１６歳。青森県八戸市出身。１８７センチ、９２キロ。右投げ右打ち。根城小１年から平内クラブで野球を始め、スピードスケートや水泳も習った。根城中では陸上部に所属しながら八戸智徳リトルシニアで野球を続けた。５０メートル走６秒、遠投１１５メートル。憧れの選手は森下翔太。好きな芸能人は出川哲朗。