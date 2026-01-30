“テルタク”が今季も二人旅を続ける。阪神２０年度ドラフト１位の佐藤輝明内野手（２６）と同６位の中野拓夢内野手（２９）は、新人年からそろって１００安打以上＆規定打席クリアを続けている。同期入団で１年目から５年間の継続は、両部門ともこのペアのみだ。連覇を目指す阪神を、同期のコンビがけん引する。

◇ ◇

レギュラー野手の目安である、年間１００安打、そして規定打席到達。佐藤輝と中野は、プロ全年度で、そろってこれらを満たしている。

まずは安打数だ。ルーキーイヤーの２１年に、中野はまず９月２１日の中日戦で、区切りの３桁安打に届いた。一方の佐藤輝は、実は難産だった。８月からプロ野球最長の５９打席ノーヒットとなり、２軍落ちも経験。チーム１４２試合目の１０月２４日広島戦で２安打し、１０１安打としてかろうじて大台に乗せた。

２年目の２２年は、佐藤輝１４３安打、中野１５７安打。これは阪神では、４８〜４９年の別当薫＆後藤次男以来、７３年ぶり２組目。球界でも４組目という快挙となった。３年目もそろって達成し、プロ野球最長ペアに躍り出た。そして５年目の昨季まで継続中である。

一方の規定打席である。佐藤輝と中野はそろって、入団した２１年から５年連続で満たしている。２４年に記録を４年と伸ばした時点で、東映の岩下光一、青野修三ペアの３年連続（６２〜６４年）を抜いてプロ野球最長に躍り出た。

基準が「規定打数」だった１９５６年までの最長だった、大映の菅原道裕、島田雄三の４年連続（５２〜５５年）をも超え、文句なしの最長コンビである。

ところで、２人にはライバルとも言える選手がいる。プロ入り同期のＤｅＮＡ・牧秀悟である。２０年度ドラフト２位入団の牧と、佐藤輝は通算本塁打数で、中野は安打数でそれぞれ競い合ってきた。２４年終了時で牧は通算９８本塁打、６１７安打。佐藤輝は８４本塁打、中野は５７５安打で、追う立場だった。

昨年の活躍で、佐藤輝は１２４本塁打、中野は７２５安打とし、牧の１１４本塁打、７１８安打をそれぞれ逆転した。もっとも牧は昨年、８月に左手を負傷し手術を受け、長期離脱。出場９３試合にとどまった。

３人の関係は、仕切り直しの年を迎える。虎の同期名コンビが好敵手と競い合い、唯一無二の「二人旅」を６年に伸ばす。