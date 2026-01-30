再稼働後、不具合が見つかり、原子炉を停止している東京電力・柏崎刈羽原発6号機について、稲垣武之所長は「まだ原因は特定できていない」と現状を説明。2月26日に予定している営業運転開始の日程についても「見直す可能性が高くなっている」との見方を示しました。

1月21日、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発。しかし、その2日後には…



【柏崎刈羽原発 稲垣武之 所長】

「プラントを一旦停止し、原因について徹底的に調査を行っていく必要があると判断した」





制御棒の引き抜き作業中に電動機の制御盤から警報が鳴るトラブルが発生したことで、東京電力は「詳細な調査が必要と判断」し、原子炉を停止しました。この原因調査を進めてきた柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は…【柏崎刈羽原発 稲垣武之 所長】「厳密にみると、故障はしていない。インバータ（制御盤）に起動指令が入って、きちんと立ち上がる。その立ち上がる過渡状態の中で、何らか警報を発令させる状況になるのではないかと。もう少しの追い込みかと思っている」1月29日の会見で、原因の特定には至っていないものの、これまでの調査で制御盤やケーブル自体に問題はなく、それらを組み合わせた際に何らかの理由で警報が鳴っているとの認識を示しました。【原子力規制委員会 山中伸介 委員長】「ものすごく重大な事案が起こって、我々が直接介入しなければいけないレベルの問題であるという認識ではない」原子力規制委員会の山中伸介委員長は“初期トラブルの一種”との認識を示し、特別な対応は考えていないと説明。【原子力規制委員会 山中伸介 委員長】「まずは、やはり慎重に作業は進めていただく。安全第一で進めていただくということで、東京電力にはその対応をステップバイステップで確かめていっていただくという思考に尽きると思う」花角知事も今回の原子炉停止については「安全最優先の姿勢の表れ」という認識を示しています。【花角知事】「安全第一で慎重にということをずっと申し上げていた中で、問題が起きたら立ち止まってしっかりチェックされているということだと理解している」ただ、今回の不具合の原因調査がまだ終わっていないため、稲垣所長は2月26日に予定していた営業運転の開始については遅れる可能性が高いとしています。【柏崎刈羽原発 稲垣武之 所長】「すでに止めてから1週間経っているので、可能性は高くなっていると認識している」