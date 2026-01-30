WEST.「ひらめけ！うんぴょこちゃんねる」イベント開催決定 子どもの自由な発想を全力表現
【モデルプレス＝2026/01/30】WEST.が出演するTBS系バラエティ番組「ひらめけ！うんぴょこちゃんねる」（毎週月曜深夜0時58分〜）が1月31日〜2月11日、TBS赤坂BLITZスタジオホワイエにて「うんぴょこうィンター冬まつり」と題したうんぴょこなイベントを開催することが決定した。
この番組は「小学生を本気で笑わせよう！」をテーマに、視聴者のアイデアを公式サイトで募集。WEST.の7人がコントやうた、ダンスなどで体現し、子どもたちの自由な発想を全力で応援していく完全投稿型バラエティ。番組タイトルになっている「うんぴょこ」とは、番組発の造語で「う〜んと考えたらぴょこっと出てくる、子どものワクワクする自由な発想」を指す。
そんな同番組が期間限定で開催するイベント「うんぴょこうィンター冬まつり」。予約不要かつ無料で番組の世界観を存分に楽しめる「うんぴょこうィンター冬まつり 大展示会」を展開する。目玉企画として「たすけて！AIうんぴょこマン」の体験ブースが登場。名前を呼んでもらえたり、最近がんばったことや褒めて欲しいことを話すと「スタンディングオベーション！」を披露してくれるなど、直接話すことができる。
さらに、番組の人気キャラクターである「のん子☆はま子」「キャミー」のフォトスポットや、「クチビルビルビルビル怪人」の顔ハメパネルでは、ここだけのユニークな写真を撮ることが可能。また、鈴を鳴らすことで何事も“絶対できる！”という前向きな気持ちを呼び起こすことができる「絶対できる！道場」も登場する。
2月4日から3月1日には、ブランチパークにて「うんぴょこバレンタインCafe」をオープン。番組では「うんぴょこなバレンタインメニューを考えよう！」というテーマで視聴者からアイデアを募集。寄せられた「こんなメニューがあったらいいな！」という投稿をもとに、実際にメニュー化された料理を提供する。店内での飲食だけでなく、席の予約が取れなかった来場者に向けて、店外のキッチンカーでのテイクアウトのドリンクや番組グッズの販売も実施する予定だ。（modelpress編集部）
＜重岡大毅＞
「絶対できる！道場」のパネルに書いた漢字をちょっと間違えてしまいましたが…。あれは本来ノートとかに書いていたら絶対間違ってないんですよ！ ただ大きく書こうとしたから、見慣れない漢字になって間違えたっていうことだけは伝えたい！！（笑）「絶対できる！」というボイスは、ここでしか聞けない生声録音ボイスなので、皆さんも声を浴びて気合を入れていただけたらと思います。
＜桐山照史＞
「たすけて！AIうんぴょこマン」というものを作っていただきました！ ほんとにすごいです。褒めてくれるっていう驚きの凄さと、AIの技術の高さの凄さのダブルで感動できると思うので、「うんぴょこうィンター冬まつり 大展示会」でぜひ体験してみてください。
＜中間淳太＞
「うんぴょこ うィンター冬まつり 大展示会」には、AIという“最新の技術”から、顔ハメパネルという“いにしえのエンタメ”まで全部が揃っています。子どもから大人まで楽しめる特別な空間になっていると思います。「クチビルビルビルビル怪人」も初登場なので、ぜひあの顔ハメでダジャレを考えて、それを投稿してください！
＜神山智洋＞
「うんぴょこバレンタインCafe」では、バレンタインということでスイーツが多めなんですけど、全部美味しいし、見た目もいい！ 「うんぴょこ うィンター冬まつり 大展示会」では、「キャミー」が今回初参戦です。今回はパネルだけですけど、今後ダンスゲームみたいな体験ブースっぽい感じにアップデートできたらいいなって思いました。
＜藤井流星＞
「うんぴょこバレンタインCafe」で新しく登場した「りゅうせいくんのバレンタインお返しクッキー」が映えていて可愛かったですね。あと、「りゅうせいくんのすご〜いハーブティ〜色がかわるよ！」はレモン汁を垂らすと色が変わって感動するので、お子さんとかが体験して「すご〜い！」と言っている可愛いリアクションを見たいです。
＜濱田崇裕（※「濱」は正式には異体字）＞
「うんぴょこバレンタインCafe」は種類も豊富で一回じゃ食べきられへん！ もしよかったら二度三度、足を運んでくれたら嬉しいです。「うんぴょこ うィンター冬まつり 大展示会」の「のん子☆はま子」のブースでは、じゅんた先生が撮った写真をたくさん展示しています！ 皆さんも写真を撮ってSNSとかにアップしてくれたら嬉しいです。
＜小瀧望＞
「うんぴょこ うィンター冬まつり 大展示会」は、今回初めて写真を撮れるスポットもありますし、なんといっても「たすけて！AIうんぴょこマン」を楽しんでいただきたいです！ 「うんぴょこバレンタインCafe」は本当にアップデートされています。見た目のクオリティと味も美味しくなっていると思うので、ぜひ楽しんでください！
［イベント名］うんぴょこ うィンター冬まつり 大展示会
［開催場所］TBS赤坂BLITZスタジオホワイエ
［開催期間］1月31日（土）〜2月11日（水・祝）午前10：00〜午後8：00
［入場料］無料
※開催日時は急遽変更となる可能性あり
［イベント名］うんぴょこバレンタインCafe
［開催場所］ブランチパーク
［開催期間］2月4日（水）〜3月1日（日）
［営業時間］平日 午前11：00〜午後5：00（L.O.午後4：30）／午後6：30〜8：15（L.O.午後7：45）／土日祝 午前11：00〜午後8：00（L.O.午後7：30）
