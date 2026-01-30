お笑いコンビ「アルコ&ピース」の平子祐希（47）が29日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。出演したドラマの思い出を語った。

「怒られるかなと思った」と切り出した平子は「10年くらい前に、初めてドラマにチョイ役で出させていただいた時に、主演が天海祐希さん。天海祐希さんと僕の2人のシーンなんですよ。初めてのドラマが」と続けた。

そのドラマは2016年放送のフジテレビ系連続ドラマ「Chef〜三ツ星の給食〜」で、平子はレストランのオーナー役でゲスト出演。それ以前にもバスの運転手役でドラマに出た経験はあるが、主要キャストと絡む役どころを演じたことが話題となった。

平子は「で、リハーサルをやりました。芸人のリハーサルって、言ったら簡略化しているっていうか、ちょっと抜くじゃないですか。本番に取っておきたいから。で、ドラマもそれと同じかなと思って、抜いていたんです。声もちょぼちょぼ…」という状態でリハーサルに入っていたという。

だが「そうしたら、後から入ってきた天海祐希さんが、ガチガチの本番用の演技で入ってきて、“ヤバ！ドラマってそうなんだ”と思って、後半だけそれに合わせてセリフも身の振りも大きくやって、リハーサルが終わって。そうしたら監督がバーって来て、さすがに怒られると思った」ところ、監督から「君の演技は強弱が素晴らしい」とほめられたと明かした。さらに天海からも「立体感あるわね」と評されたと笑った。