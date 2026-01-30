現役ドラフトで阪神に加入した浜田太貴外野手（２５）が２９日、チームの“宜野座１号”をマークした。この日から始まった先乗り合同自主トレに参加。フリー打撃では５球目に最初の柵越えを放ち、７球目には左翼芝生席へ推定１２０メートル弾をかっ飛ばすシーンもあった。右の大砲候補は計３７スイングで６発。自慢の長打力でアピールを続けていく。

滞空時間の長い放物線が、沖縄の空に架けられた。キャンプ地・宜野座での“チーム１号”は、新加入・浜田のバットから。「何ともない一日でした（笑）」と意に介さなかったが、確かな長打力を見せつけた事実は色あせない。

２組目でフリー打撃に臨むと、打撃投手の５球目を捉えて１本目の柵越えをマーク。そしてハイライトは７球目だった。高弾道で伸びた打球は失速することなく、左翼芝生エリアにある「歓迎 阪神タイガース」の看板を直撃。あいさつ代わりの推定１２０メートル弾で、真骨頂を発揮した。

かなりの飛距離にも、浜田自身は「あんまり今日は（全力で）振ってないというか、力まないで打てたかなっていう感じです」と冷静に分析。ならばスイングの出力が上がった時の飛距離は−。ロマンあふれる打球を想像するだけで、周囲の期待は膨らんでいく。

さらに衝撃だったのは、１２０メートル弾を放ったバットが練習用のマスコットバットだった点。重さ９００グラムで、試合時は８７０〜８０グラムを使用するという。「（ボールの）はじきだったりが変わるため、試合用を練習では使いたくないので」と、スラッガーとしてのこだわりも明かした。

この日は計３７スイングで柵越えは６本。「たぶん、風です」と謙遜するも「長打を打ちたいですね」と実戦の機会でパワーを発揮することに意気込んだ。「オープン戦が始まったり試合が始まってからに（照準を）合わせていきたいなと。あんまり（仕上がりが）早過ぎてもアレだし、ゆっくりいきたいなと思います」と自身の調整ペースを崩すことなく、今後のプランを描いた。

沖縄入りした２８日はチームメートにあいさつ。「友達作りからやっていきます」と、徐々に新たな仲間との親交を深める考えだ。目指すは外野の定位置奪取。豪快な打棒で、“虎の浜ちゃん”がファンを魅了していく。