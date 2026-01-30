ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(月曜深夜０時～０時30分の放送枠 ※放送時間は変更になる可能性あり)。その第３弾は、南海キャンディーズ・山里亮太、バカリズムの強力タッグでおくるクイズバラエティ番組「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」に決定！ ２月９日(月)より、４回にわたってお届けする。

■日本が誇る“絶滅危惧職人”を解き明かす

今、日本はAIやテクノロジーの進化により、多くの伝統職人が“絶滅の危機”に直面している。本番組は、そんな日本の至宝“絶滅危惧職人”の現状を徹底調査。日本の生活や伝統を彩ってきた素晴らしい職人技の数々を“お題”として出題し、クイズ形式で深く見つめ直す高尚な知的探究クイズバラエティだ。

■芸能界屈指の知性派タッグ！ 山里亮太 × バカリズム

番組を牽引するのは、圧倒的な言葉のセンスと知識を誇る山里亮太とバカリズム。職人たちの深いこだわりや、驚きの秘伝技術などから出題されるクイズに対し、この二人がどのような視点で切り込み、職人たちの素晴らしさを紐解いていくのか。他では見られない高密度の掛け合いに、ぜひご期待を。

■豪華パネラー陣や個性豊かなレポーターが続々登場！

スタジオを彩るアシスタントや、クイズに挑むパネラー陣、そして“絶滅危惧職人”を調査する個性豊かなレポーター陣が続々と決定！ 記念すべき第１回放送のアシスタントには、武元唯衣（櫻坂46）が登場。さらにパネラーとして植田紫帆（オダウエダ）、山口誠（カナメストーン）がクイズに挑む。また、VTRではくまだまさしがレポーターとして職人の世界を調査する！

今後も豪華な面々を順次発表予定。果たして、どのような伝統職人のもとを訪問するのか？そこで目にする驚愕の技術とは？ 続報をお楽しみに。

【出演者コメント】

初回収録を終えての感想を教えてください。

【山里】非常に楽しかったです！日本の伝統を守るために必要な番組だなと、心から思いました(笑)。

【バカリズム】視聴者の方は、もしかしたら「冷蔵庫にある麦茶だと思って飲んだものが、めんつゆだった」みたいな感覚になるかもしれません(笑)。 「え、何これ？」という。ライトな気持ちで見始めたら驚くような、そんな意外性がある番組です。

お互いの印象や、収録中のエピソードはありますか？

【バカリズム】付き合いは長いんですけど、山里さんは最近働きすぎですね(笑)。収録直前までずっと、僕にボヤキを預けてくれるんです(笑)。

【山里】バカリズムさんは僕にとってカウンセラーみたいな存在なんです。ついつい溜まったものを聞いてもらっちゃって。

【バカリズム】話を聞いていると、お疲れなんだなと感じます。最近の山里さんは、無心でブロック玩具を組み立てて、何かを創作している時間が楽しいらしいんですよ。無心で…大丈夫！？って思っています(笑)。

【山里】（爆笑）

【バカリズム】僕が知っている山里さんは、何かを“創造する”よりも、どちらかと言えば“破壊”を好む人だったのに(笑)。ついに“物を創造する喜び”に目覚めた。そこは素晴らしい変化だなと思いました。

【山里】そんなことないですよ(笑)。でも、バカリズムさんがいて下さって、それぐらいリラックスして話せる良い雰囲気での収録でした。

【番組情報】

「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」

■放送日時

２月９日(月)深夜０時10分～０時40分（関西ローカル・全４回）スタート

※TVer・ABEMAで見逃し配信あり

※#２以降の放送日時は順次公開予定

■出演者

山里亮太、バカリズム

＜#１ゲスト＞

パネラー：植田紫帆（オダウエダ）、山口誠（カナメストーン）

アシスタント：武元唯衣（櫻坂46）

公式HP： https://www.asahi.co.jp/sp/syokunin_zukan/

