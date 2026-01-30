オリックスの球団アンバサダーで、本紙評論家・T―岡田氏（37）が29日、オリックスの新人選手を独自の視点で解説した。大阪・舞洲の球団施設で行われていた新人合同自主トレを視察。昨年10月23日のドラフト会議では育成選手を含めて計11選手を指名した。2月1日からの春季宮崎キャンプへ向けて調整を進める金の卵を直接チェック。23年以来、3年ぶりの覇権奪回へ向けては新戦力の台頭が必要となる。期待される大器の可能性に迫る。

【T―岡田氏 とっておきの話 聞いてオリます】

昨秋のドラフトでは高校生を中心に指名した。上位3選手は全て高校生の投手。球団としては将来を見据えてじっくり育成する方針だろう。当然、高卒選手は即戦力という位置づけではない。それでも早く1軍のマウンドで見てみたいと感じさせられた。期待度は想像以上。それぞれが非凡な才能を兼ね備えていると実感した。

まずドラフト1位・藤川は本格派タイプ。同じ高卒の右投手ということもあり、高卒6年目・山下の入団時と比較してしまう。山下のような“圧倒的”な印象は受けなかった。ただ、威力ある直球を中心にパワーで押す投球スタイルは共通している。体の使い方を意識してキャッチボールを行うなど意識の高さを感じた。体格も良く、投手としての雰囲気もある。「舜平大2世」候補に挙げてもいい投手の一人だ。

同2位・森陽はチーム唯一の「タイプ」「存在」と言ってもいい。特に印象的だったのがパワーカーブ。キャッチボールから特徴的な勝負球を投げるなど魅力を感じた。1メートル90の長身ながら器用さもある。もちろん現時点でポジションは白紙。将来像を描くチームとしては先発として育てていくだろう。ただ、個人的には救援で起用しても面白いと思う。仮に救援起用の場合は、1イニング限定など他の新人より早い段階で1軍デビューする可能性もあるとみている。

注目は同3位・佐藤龍。24年8月に左肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。新人の中では特に時間をかけてプロとしての土台をつくる必要がある。ただ、既にブルペン投球も開始。キャッチボールから質の高いボールを投げており、左肘の状態も順調だと思った。スリークオーター気味の投球フォームを駆使してボールのキレで勝負するタイプ。1メートル73ながら身長以上に体は大きく見えた。

ソフトバンク、巨人などでプロ通算142勝を記録した杉内俊哉氏（現巨人投手チーフコーチ）のような好左腕になれる大器だ。ボールの出どころが見えづらい投球フォームも大きな武器。手術の影響で同3位指名も、間違いなく12球団の高卒新人左腕の中ではトップクラスだ。一押し選手の一人に挙げたい。

支配下選手の中で即戦力として期待されるのが同5位・高谷だ。腰の張りの影響もあって今春キャンプはB組スタート。それでも最速153キロ右腕は早くもブルペンで144、145キロを計測しており心配はなさそうだ。ボールの回転数も既に2400〜2500回転もあった。先発、中継ぎ、抑えの経験もあるだけに今春のオープン戦では救援スタートが予想される。課題は制球力。そこをクリアすれば1年目から1軍のマウンドに立っている可能性は高い。

ここでは4選手の名前を挙げたが、他にも育成選手も含めて好素材の選手が入団した。何より、投打ともにそれぞれタイプが異なるところが面白い。数年後を想像すると非常に楽しみだ。順調に育ってくれれば、将来的な「投手王国」も見えてくる。今後も春季キャンプなどでは主力選手だけでなく、新戦力の動向も追いかけていきたい。 （本紙評論家）

オリックスの新人合同自主トレは今月10日から始まり、27日に打ち上げた。ドラフト1位・藤川、同2位・森陽、同3位・佐藤龍の高校生投手3選手は、同自主トレ最終クール初日の26日に初めてブルペン入り。福良淳一GMらも見守る中、いずれも捕手を立たせた状態で直球のみ20球を投じた。

試運転を開始した藤川は「ケガなくできたので良かった。やりたいことがすぐにできる環境なのでうれしい」と自主トレ期間を総括した。

≪宮崎キャンプ新人10選手がB組スタート≫

2月1日からは春季宮崎キャンプが始まる。新人は今年7月中旬のMLBドラフトを待って進路を決定する見込みのドラフト6位左腕・石川ケニー（ジョージア大）を除く全10選手がB組スタート。岸田監督は「当然、焦らせるつもりはない」と話した上で、「初日からごちゃ混ぜでの練習になる。日によってメンバーも替わります」と積極的な選手の入れ替えも示唆。まずはプロの環境に慣れさせる方針だ。