ÊÆ¡¢¥í¥·¥¢¤¬¹¶·âÄä»ß¡Ö¹ç°Õ¡×¡¡ÂÐ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢1½µ´Ö
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï29Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ê¤É¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¡Ö1½µ´Ö¡×Ää»ß¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬±þ¤¸¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢¥¡¼¥¦¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÅÅÎÏÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹¶·â¤òÄä»ß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î³ÕµÄ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬µÏ¿Åª´¨ÇÈ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤À¡×¤È¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡×¹¶·âÄä»ß¤òÍê¤ó¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬Æ±°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÏÂÊ¿¸ò¾ÄÃ´ÅöÆÃ»È¤Ï³ÕµÄ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤ÏÌó1½µ´Ö¸å¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÅÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¡Ö¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£Àï¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤äÉü¶½·×²è¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤â¡Ö¤Û¤Ü´°Î»¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£