阪神の先乗り合同自主トレが２９日、バイトするならエントリー宜野座スタジアムで始まり、森下翔太外野手（２５）が３３スイングで柵越え６本とＷＢＣへ超速仕上げぶりを披露した。３月６日の初戦・台湾戦（東京ド）まで、あと３６日となった。打撃では新たなドリルを取り入れ、守備では中堅で打球捕。世界一への逆算プランを緻密に進めている。

森下が強めに振り抜いたラストスイングは、きれいな放物線を描いてバックスクリーンへ飛び込んだ。狙っていたかのように、右拳を軽く握りしめる。世界一への号砲となる、６本目の柵越え。「今年はＷＢＣもありますし、ある程度、実戦を早めに入れていかないといけないんでやってるだけです」。例年よりも調整を前倒しにし、超速仕上げを行っている。

昨年の先乗り合同自主トレ初日は柵越え０本。２日目も１本だったことを考えれば、今年の異例さがわかる。打撃練習中にはお尻を突き出し、右足に体重をグッと乗せ、沈み込むような打ち方にも着手。時にはノーステップにするなどの工夫を施し、「頭の位置をぶらさない」ためのドリルを取り入れている。

この動きが奏功してなのか、明らかに弾道が高くなっている。滞空時間の長い一発もあり、オフは本塁打量産をテーマに掲げていたことが見て取れる。「打撃練習でどんなにホームランを打ったところで、試合で１本も打てなかったら、やってきたことは意味がない。打てばいいです、試合で」。今後は２月７日のシート打撃にも参加する可能性があり、実戦での結果が待ち遠しい。

打撃練習が終わると、青の外野グラブを手に中堅へ向かった。阪神では右翼が定位置だが、侍ジャパンではセンターでの起用も示唆されている。「ライトは経験がある。センターで打球を捕ってなかったんで、ちょっと多めに受けたいなと思ってやりました」。一心不乱に打球を全力で追いかけた。

先輩の近本と足を止めて、会話をする場面もあった。「センターで何度もゴールデングラブ賞を取ってきてるので、なるべく聞ける時に聞いとこうという形で」。詳細は明かさなかったが、スペシャリストからの言葉は今後の糧になったはずだ。

沖縄での初日は快調な滑り出し。攻守に渡って存在感が光っていた。「まず体を動かして、２月１日にまたユニホームを着てやる。その時にけがなくできるような準備を打撃含めて、やりました」。２カ月後にはシーズンが開幕するが、その前に世界の頂に立たなければいけない。森下の逆算プランは着実に進んでいる。

【オフの主な動向】

２０２５年１２月５日 大阪市内のミズノ本社での「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に参加。２６年シーズンに向けて「３０本は最低ライン」。

同１４日 契約更改で１億３２００万増の２億１０００万円でサイン。球団初となるプロ４年目での２億円突破となったが本塁打王と打点王の佐藤輝に対して「悔しい」とライバル心。さらに２６年の目標を「３５本、４０本ってところを目指してやりたい」と上方修正。（金額は推定）

同１８日 優勝旅行先のハワイで「時差ボケしてないですね、一切」。

２６年１月１６日 沖縄県で自主トレを公開したこの日にＷＢＣ出場メンバーが発表されて選出。「スタートラインには立った」。