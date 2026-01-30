「衝撃だ」「真っ赤な嘘に騙されたのか」韓国代表の天才MF、英２部首位に移籍もまさかの18分出場に韓メディアは不満露わ！元チェルシー英雄の指揮官に不満「直接説得を試みたのに…」

「衝撃だ」「真っ赤な嘘に騙されたのか」韓国代表の天才MF、英２部首位に移籍もまさかの18分出場に韓メディアは不満露わ！元チェルシー英雄の指揮官に不満「直接説得を試みたのに…」