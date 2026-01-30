「衝撃だ」「真っ赤な嘘に騙されたのか」韓国代表の天才MF、英２部首位に移籍もまさかの18分出場に韓メディアは不満露わ！元チェルシー英雄の指揮官に不満「直接説得を試みたのに…」
トッテナムが保有する韓国代表の天才MFヤン・ミンヒョクは今冬、イングランド２部ポーツマスへの期限付き移籍を切り上げ、同リーグで首位を走るコベントリーへレンタルで加入した。
だが、加入間もないとはいえ、新天地でまだ満足な出場機会が得られていない。２試合連続で欠場した後、１月27日のノーリッジ戦でようやくデビューを飾ったものの、18分間のプレーに留まった。
こうした状況に、韓国メディアは勧誘したフランク・ランパード監督への不満を露わにしている。
『Xports News』は「ヤン・ミンヒョクはランパードの真っ赤な嘘に騙されたのか？ 新チームでデビューしたものの、出場時間はわずか18分」と見出しを打ち、を打ち、次のように伝えている。
「韓国で最も将来を嘱望される若手選手の一人と目されるヤン・ミンヒョクは、ついにコベントリーでリーグデビューを果たした。後半27分、メイソン＝クラークと交代で出場し、約20分間プレー。チャンスメイク１回、ドリブル成功１回だった」
「ヤン・ミンヒョクは３試合連続でベンチスタートとなった。（過密日程の）平日にもかかわらず、この決断は批判を招いた。リーグの首位争いが激化するなか、ランパード監督は若き才能に限られた出場機会しか与えないのではないかとの指摘もある。ヤン・ミンヒョクはランパード監督からの電話を受けてコベントリーへの移籍を決意したものの、結局は約束を果たせないのではないかとの見方もある」
同メディアは「首位争いが激化し、既存選手に大きく依存している状況のなか、ヤン・ミンヒョク監督は限られた出場時間の中で、自身の価値を証明するという課題に直面している」と続けた。
「コベントリーは、同ポジションの既存選手たちの素晴らしいパフォーマンスを評価しているものの、ローテーションを強いられたミッドウィークのノーリッジ戦でヤン・ミンヒョクが終盤に交代した経緯には疑問符が付く」
同じく『InterFootball』も「衝撃だ。ヤン・ミンヒョクはランパード監督の嘘に騙されたのか？ 直接説得を試みたのに、２試合欠場の後、再びベンチスタートだった」と報道。予想外の扱いに愕然としている様子だ。
現役時代はチェルシーの英雄だった指揮官は、この19歳の出番を徐々に増やしていくのか。今後の起用法が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」
