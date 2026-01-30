WEST.出演番組『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』のイベント開催！「子どもから大人まで楽しめる特別な空間」（中間淳太）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで毎週月曜24時58分から放送中の『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』のイベント『うんぴょこ うィンター冬まつり』が開催される。

■「たすけて！AIうんぴょこマン」の体験ブースも登場

この番組は「小学生を本気で笑わせよう！」をテーマに、視聴者のアイデアを公式サイトで募集。WEST.の7人がコントやうた、ダンスなどで体現し、子どもたちの自由な発想を全力で応援していく完全投稿型バラエティ。

番組タイトルになっている「うんぴょこ」とは、番組発の造語で「う～んと考えたらぴょこっと出てくる、子どものワクワクする自由な発想」を指す。

『うんぴょこ うィンター冬まつり』は、TBS赤坂BLITZスタジオ ホワイエにて1月31日から2月11日までの期間限定で開催され、予約不要かつ無料で番組の世界観を存分に楽しめる『うんぴょこ うィンター冬まつり 大展示会』を展開。

目玉企画として「たすけて！AIうんぴょこマン」の体験ブースが登場。名前を呼んでもらえたり、最近頑張ったことや褒めてほしいことを話すと「スタンディングオベーション！」を披露してくれるなど、直接おしゃべりすることができる。

さらに、番組の人気キャラクターである「のん子☆はま子」「キャミー」のフォトスポットや、「クチビルビルビルビル怪人」の顔ハメパネルでは、ここだけのユニークな写真を撮ることが可能だ。

また、鈴を鳴らすことで何事も“絶対できる！”という前向きな気持ちを呼び起こすことができる「絶対できる！道場」も登場する。

そして、2月4日から3月1日には、ブランチパークにて「うんぴょこバレンタインCafe」もオープン。番組では「うんぴょこなバレンタインメニューを考えよう！」というテーマで視聴者からアイデアを募集。寄せられた「こんなメニューがあったらいいな！」という投稿をもとに、実際にメニュー化された料理を提供する。

店内での飲食だけでなく、席の予約が取れなかった来場者に向けて、店外のキッチンカーでのテイクアウトのドリンクや番組グッズの販売も実施する予定だ。冬の赤坂が「うんぴょこ」一色に染まる特別な期間をお楽しみに。

■イベント情報

『うんぴょこ うィンター冬まつり 大展示会』

開催場所：TBS赤坂BLITZスタジオ ホワイエ

開催期間：01/31（土）～02/11（水・祝）

開催時間：10：00～20:00

『うんぴょこバレンタインCafe』

開催場所：ブランチパーク

開催期間：02/04（水）～03/01（日）

営業時間：平日 11:00～17:00（L.O. 16:30） / 18:30～20:15（L.O. 19:45）

土日祝 11:00～20:00（L.O. 19:30）

予約方法：ブランチパーク公式サイトで事前予約

■番組情報

TBS『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』

毎週月曜24:58～25:28（一部地域を除く）

出演者：WEST. （重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕、小瀧望）

■関連リンク

ブランチパーク公式サイト

https://brunchpark.jp/blogs/topics/unpyoko_valentine

『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/unpyoko_ch/

