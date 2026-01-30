長引く物価高への対処策は、高い賃上げを進めることが正攻法だ。

労使は、今春闘が正念場だとの認識を共有し、交渉を進めてもらいたい。

経団連の筒井義信会長と連合の芳野友子会長が会談し、春闘が事実上、スタートした。２０２４年、２５年に続いて、３年連続で５％を上回る高い賃上げの水準が実現するかどうかが焦点となる。

経団連は交渉方針として、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を「賃金交渉のスタンダード」と位置づけた。前年の「ベアを念頭においた検討が望まれる」から踏み込み、賃上げを主導する決意を示したことを評価したい。

前年比で２％を超える高いインフレが始まったのは２２年春だ。春闘では高水準の賃上げが実現してきたが、物価高には追いつかず、実質賃金はマイナス基調のまま４年近くになる。国民の間に閉塞（へいそく）感が強まるのは当然だ。

エコノミストの間では、今年前半の物価上昇率は前年比で２％を切るとの見方が多い。今春闘は長いトンネルを抜け、実質賃金をプラスに転換させるべき局面だ。労使がこうした認識に立ち、話し合うことが大切になる。

大企業の業績は、トランプ米政権による高関税政策の悪影響を抑え、おおむね堅調だ。内部留保は約６４０兆円に上り、賃上げ余力は大きい。企業は積極的に高い賃上げへと動いてほしい。

雇用の７割を占める中小企業に賃上げを波及させることも大きな課題になる。中小企業が、原材料費や人件費の上昇分を取引価格に円滑に反映できるよう、政府は監視を強化すべきである。

今回の衆院選では、自民党や中道改革連合などの主要政党が、消費税の減税や廃止を公約に掲げている。だが、物価高対策としては筋違いである。

消費税が、医療、介護、年金など社会保障の基幹財源であるから、というだけではない。

人手不足が目立つ中で、需要をさらに増やす減税策は物価を押し上げる要因になる。投資家に財政健全化が後退したと受け止められれば、円安を一層助長して、物価高を加速させる懸念もある。

物価高への正しい処方箋は、生産性と収益力の向上により、高い賃上げにつなげることだ。

また、政府が財政規律を守り、日本銀行も適切なタイミングで利上げを行って、物価の安定に努めることも重要になる。政府と民間で、車の両輪がかみ合ってこそ、物価高は乗り越えられる。