中国で軍高官の失脚が相次いでいる。

一体、何が起きているのか。世界有数の軍事大国の中枢における動揺は、東アジアの安全に影響するだけに懸念を抱かざるを得ない。

中国国防省は、軍制服組トップの張又侠・中央軍事委員会副主席と、軍事委メンバーの劉振立・統合参謀部参謀長の２人を、重大な規律違反と法律違反の疑いで調査すると発表した。

中央軍事委は、中国軍や武装警察などの最高指導機関だ。中国共産党の習近平総書記（国家主席）をトップに７人で構成されていたが、一昨年以降、収賄の疑いなどで３人が処分され、今回の２人を合わせると計５人が失脚した。

これで中央軍事委は事実上、習氏と、軍の汚職摘発部門の責任者を務めている副主席の２人だけになった。異常事態である。

今回失脚した２人を巡っては、汚職への関与や、政治的派閥を形成しようとした可能性などが取りざたされているが、当局は詳細を明らかにしていない。

習政権下では、これまでにも現職の外相や国防相らが、対外的な説明もなく突然更迭されるケースが後を絶たない。こうした異様な人事が、中国の外交や国防政策の不透明さに拍車をかけている。

習政権は２０１２年の発足以降、大規模な汚職摘発運動を続けてきた。特に軍の汚職を放置すれば、習氏が目指す「戦って勝てる軍隊」を作ることはできないという危機感があるとされる。

一方で、習氏が汚職を理由に政敵を排除し、自身への権力集中を進めてきた面は否定できない。

今回摘発された張氏は、１９７９年の中越戦争への参戦経験もある大物軍人で、党指導部を構成する２０人超の政治局員の一人でもある。習氏からの信頼も厚いとみられていたが、何らかの事情で排除されたようだ。

その結果、軍内で習氏への権力集中が進んだのは間違いない。

習氏は来年で３期目の任期が満了するが、続投を念頭に軍の完全掌握を図っていると指摘される。このため、大物軍人を排除し、習氏への忠誠心が強い若手の登用を目指しているとの見方がある。

だが、軍事の権限が習氏に集中し、軍人の発言力が低下すれば、専門知識に基づく正確な情報が習氏に届かなくなる恐れがある。

今回の異変は、中国の軍事的威圧によって緊張が高まる台湾海峡や東・南シナ海の情勢にどのような影響を及ぼすのか。日本は注視する必要がある。