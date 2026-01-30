ホストであることを隠してマッチングアプリで女性に接触し、交際関係を装ってホストクラブに連れ出したとして、警視庁が、東京都新宿区歌舞伎町のホストの男（２７）を風営法違反（客引き）容疑で逮捕したことがわかった。

出会いを求める人向けのアプリを悪用してホストクラブに誘う手口を、「客引き行為」として摘発するのは全国で初めて。

捜査関係者によると、男は昨年５〜７月、ホストであることを隠し、大手マッチングアプリで知り合った２７歳と２８歳の女性２人に、「実はホストをやっている。店に来てほしい」などと伝えて客引きした疑い。逮捕は２８日。

男は、全国で５０店舗以上を運営するホストクラブグループの系列店に勤務。ＩＴ業界の関係者を名乗ってアプリで女性２人に接触し、デートを重ねた後、自身がホストだと告げていた。２７歳の女性は店に計６００万円以上を支払い、２８歳の女性は約３６０万円の請求を受け、払えなかった半額をツケ払いの「売掛金」として背負わされた。２人が昨夏、警視庁に相談して事件が発覚した。

ホストクラブを巡っては、利用者に多額の売掛金を背負わせる事案が全国で相次ぎ、客の恋愛感情につけ込む手法などを禁じる改正風営法が昨年６月に施行された。警視庁は、客の獲得手段としてマッチングアプリが悪用されているとみて、実態解明を進める。

◇

被害に遭った女性が読売新聞の取材に応じ、「気持ちを踏みにじられ、人が信じられなくなった」と苦しい胸のうちを明かした。

女性がホストと初めて会ったのは昨年５月。ホストはアプリに「ＩＴ関連」の仕事と登録しており、初対面で「彼女になってほしい」と交際を申し込んできた。

「実はホストをしている」と明かされたのは３度目に会った時だった。来店を求められ、断り切れず店に連れ出された。その日の代金は３万３０００円だった。

２回目も同額だったが、ホストは「（売り上げで）１位になりたい」とさらに来店をせがんだ。女性は「将来を見据えて信じてみよう」と、３回目には６年間で貯金したほぼ全額の６００万円を持参した。

店では大量のシャンパンが出され、６００万円は１日で消えた。ホストはその後も支援を求めたが、「お金がない」と伝えると疎遠にされたという。

女性は「自分が情けなく、家族や友人にも相談できない。恋愛のためのアプリでこんなことになるなんて」と声を震わせた。