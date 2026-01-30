J3讃岐で2年間の武者修行を終えたMF吉田陣平（22）には、理想とする選手がいる。ベルギー1部のシントトロイデンでプレーする伊藤涼太郎だ。新潟で1年半、一緒にプレーした先輩を常に意識しながら、この2年間もレベルアップを目指してきた。

高卒でプロになった22年に伊藤と出会った。ロナウジーニョやメッシらの世界的なスターへの憧れとは違い、同じピッチで「衝撃を受けた」。技術はもちろん、ボールを持った時の脱力感や周りの見え方。「自分の持っているものの二つも三つも上だった」と当時を振り返る。

讃岐でもその基準を忘れずに過ごした。「ボールを持った時の意外性」という武器を磨くために、公式戦でも無難なプレーは選択せず、攻めの姿勢を貫いた。時にはミスから失点を招くこともあったが、“経験”と前向きに捉え「本当に成長した2年」と語る。

プロ5年目。同年代が大卒でプロ入りしてくる今季は、今まで以上に勝負の年だ。目標とする伊藤もプロ7年目の新潟で一気にブレークした。「何かのきっかけでガッと上に行ける。毎日を真面目にやって、チャンスが来た時に100％の力を出せるようになりたい」。巡ってくる好機を逃すつもりはない。（西巻 賢介）

◇吉田 陣平（よしだ・じんぺい）2003年（平15）5月6日生まれ、新潟市出身の22歳。F.THREE U―15―佐賀東高。本職はボランチ。讃岐では24年が公式戦24試合出場、3得点。昨季は23試合出場。背番号は96。1メートル70、67キロ。利き足は右。