マッチングアプリでうその肩書を使って交際を始めた女性たちに対し、違法な客引きを繰り返していたとみられる東京・歌舞伎町のホストの男が警視庁に逮捕されました。

捜査関係者によりますと、風営法違反の疑いで逮捕されたのは、新宿区歌舞伎町のホストクラブ「AXEL by ACQUA」のホスト・竹岡拓人容疑者（27）です。

竹岡容疑者は「IT関係者」と肩書を偽ってマッチングアプリで知り合い、交際をもちかけた20代の女性2人に対して、去年、「実は副業でホストをやっている」「俺の全部を知ってほしいから来てほしい」などと言って、ホストクラブに違法に客引きした疑いがもたれています。

竹岡容疑者は、店で女性に600万円を支払わせたこともあったということです。

警視庁は、竹岡容疑者が同様の手口で客引きを繰り返していたとみて調べています。