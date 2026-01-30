¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇDHÀ©½éºÎÍÑ¡ª¡¡¹âÀî³Ø±à¡¦¾¾ËÜ´ÆÆÄ¡¡¶¯ÂÇ¤Î¥¨¡¼¥¹ºÆÅÐÈÄÁÛÄê¡¡¡ÖDHÉ¬Í×¤Ê¤·¡×
¡Ú30Æü¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¹»·èÄê¡¡²æ¤¬¹»¤ÎDH¡Ê3¡Ë¡ÛDH¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âºîÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÅöÌÌ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢ºò½©Ãæ¹ñÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡¦¾¾ËÜÍ´°ìÏº´ÆÆÄ¤À¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤À¤«¤é¡£¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤ÎÌÚ²¼±ÍÆó¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æºò½©¸ø¼°Àï¤Ç3ÈÖ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¡¦414¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ·âÀ®ÀÓ¤â°ìÈÖ¡£4ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤±¤ÉÉéÃ´¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ¼´¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡º£½Õ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤Ï¡¢NPB¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ç¤â¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÅê¼ê·óÇ¤DH¡×¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¾¾ËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖDH·óÇ¤¤ÇÀèÈ¯¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆÅÐÈÄ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÌÚ²¼¤òÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë»î¹ç¤Ç¤ÏDH¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡ÖÅê¼ê·óÇ¤DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ßÈÄ¸å¤ÎºÆÅÐÈÄ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤äÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎºÆÅÐÈÄ¤Ï²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£µß±ç¤¬Êø¤ì¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¡ÖDH¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢Åê¼êÎý½¬¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÂÇÀÊ¤Ë¤âÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¤²¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢¼é¤ë¡½¡½¡£µå»ù¤¬Æ´¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î·Á¤ò¡¢°ïºà¤¬º£½ÕÁªÈ´¤Ç¤âÂÎ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
