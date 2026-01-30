巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が２９日、１年目からフル回転してジャパニーズドリームをつかむことを誓った。同じ新助っ人のボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝とそろって羽田空港着の航空機で来日。身長２０１センチ、最速１６３キロを誇るイケメン右腕は親日家であることを明かし「チームにピタッとハマる役割を果たして優勝したい」と決意を語った。

ハリウッド俳優のような甘いマスクに、ひときわ目を引く２００センチ超えの長身。長時間のフライトを終え日本に降り立ったウィットリーは、心から興奮していた。「すごく楽しみにしてたよ。ジャパニーズドリーム？ その通りだ！ もう、どんなことがあっても役割を果たして優勝したい」。キャンプインを前に期待感たっぷりの助っ人が合流した。

来日は１５年のＵ―１８Ｗ杯以来、人生２度目。満面の笑みにはワケがあった。「２０１５年に来た時、日本にすごく心を打たれたんだ。文化もそう、野球にも」。当時は大阪に２週間滞在した。見るもの全てに魅了され「その時すでに日本に魅力をすごい感じたから。帰ってこられてすごくうれしい」。日本食を好み、生活への順応にも不安はなし。親日家という一面は、ＮＰＢでの活躍に向けて大きなプラス要素になる。

当時のＷ杯では日本戦での登板はなかったが、スーパーラウンド（Ｒ）のカナダ戦では２番手で５回１／３を投げて自責０、１０奪三振と好リリーフし、米国代表の優勝に貢献。快投した舞台は甲子園だった。阿部巨人は昨季阪神に８勝１７敗と負け越し、１５ゲーム差をつけられてＶ逸。黒土のマウンドにいいイメージを持つ男の加入は、２年ぶりリーグＶを目指す上でカギを握るかもしれない。

脱力したフォームから繰り出す直球はＭＡＸ１０１マイル（約１６３キロ）。持ち前の角度を武器にスライダー、カット、カーブ、チェンジアップも操る本格派だ。１６年にアストロズからドラフト１巡目指名され、１８年のＭＬＢ若手有望株ランキングでは１００人中９位に入ったスケール感抜群の右腕。昨季は３Ａで１２先発し８勝４敗、防御率２・８０、６１回で７５Ｋの好成績を残した。新天地では昨季チームトップ１１勝の山崎と共に、エース級の働きに期待がかかる。

米国での愛称はチャールズのファーストネームから「チャック」。頭で思い描く景色は優勝争いのマウンドで投げている姿だ。「ヒリヒリするような戦い、そういうところで投げるのをすごい楽しみにしてたから。チームに求められる役割、それにピタッとハマるような役割を果たしたい」。愛する日本で一旗揚げる。青く澄んだ瞳には本気の覚悟がにじんでいた。（堀内 啓太）

◆２０１５年Ｕ―１８Ｗ杯 日本は大阪桐蔭・西谷浩一監督が指揮。早実・清宮幸太郎（現日本ハム）、東海大相模・小笠原慎之介（現ナショナルズ）、大分商・森下暢仁（現広島）を擁した。ウィットリーは米国代表の一員として来日。日本と対戦した２試合（１次Ｒ、決勝）での登板はなかったが計２試合８回２／３を投げて防御率１・０４をマーク。スーパーＲのカナダ戦ではリリーフで登板し、すでに最速１５０キロを超えていた直球を武器に５回１／３を１０奪三振で自責０の快投。米国は決勝で日本を破り優勝した。

◆フォレスト・ウィットリー（Ｆｏｒｒｅｓｔ・Ｗｈｉｔｌｅｙ）１９９７年９月１５日、米テキサス州生まれ。２８歳。１６年ドラフト１巡目（全体１７位）でアラモハイツ高からアストロズ入り。２４年にメジャーデビュー。メジャー通算１３登板で０勝０敗、防御率１０・５７。２０１センチ、９４キロ。右投右打。推定年俸２億円。背番号２６。