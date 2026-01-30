¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¡ÖÎáÏÂ¤Î»°±©¥¬¥é¥¹¡×¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ£±¶è¥È¥Ã¥×£³¡¡¡Ö¡Ü¦Á¡×¤Ç¤µ¤é¤ËÀïÎÏ½¼¼Â
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£´°Ì¤À¤Ã¤¿ÁáÂç¤ÏÍèµ¨¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥ë¡¼¥¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ£±¶è¡Ê£±£°¥¥í¡Ë¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀ¡ÊÊ¡Åç¡¦³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢Æ±£²°Ì¤Î¿·ºÊÎË¸Ê¡Ê¤Ï¤ë¤¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾ÏÆ¹©¡Ë¡¢Æ±£³°Ì¤ÎËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æº£½Õ¡¢Æþ³Ø¤¹¤ë¡££³¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±£±£´°Ì¤Î¾å¿ùÆØ»Ë¡ÊÀéÍÕ¡¦È¬ÀéÂå¾¾±¢¡Ë¤é£µ¿Í¤Î°ïºà¤â²Ã¤ï¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÁáÂç»°±©¥¬¥é¥¹¡Ü¦Á¡×¤Ï¡¢£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈ¢º¬Ï©À©ÇÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¿·½Õ¡£Ì¾Ìç¤ÎÁáÂç¤ÏÈ¢º¬Ï©¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡££´¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ÎÃæÂç¤È£±Ê¬£±£²ÉÃº¹¤Î£²°Ì¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£µ¶è¤òÃ´¤Ã¤¿¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Ãæ´ÖÅÀ¤Î¼êÁ°¤ÇÃæÂç¤Î¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÈ´¤¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£±ýÏ©Í¥¾¡¤¬¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¹©Æ£¤«¤é£²Ê¬£±£²ÉÃÃÙ¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬È¢º¬»³Ãæ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê·ãÁö¡£ÁáÂç¤Ï»Ä¤êÌó£±¡¦£µ¥¥í¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢±ýÏ©£²°Ì¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÉüÏ©¤Ï£¸°Ì¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁí¹ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ò´ü¤¹¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡£¡Ö²Ö¤Î£±¶è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇÄ¹¶è´Ö¤Î£±£°¥¥í¤Ç¡¢³ØË¡ÀÐÀî¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀ¤¬£²£¸Ê¬£²£°ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤ËÈ¬ÀéÂå¾¾±¢¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡¢¸½ÁáÂç£±Ç¯¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¡Ê£²£¸Ê¬£´£³ÉÃ¡Ë¤ò£²£³ÉÃ¤â¹¹¿·¡£¶è´Ö£²°Ì¤À¤Ã¤¿À¾ÏÆ¹©¤Î¿·ºÊÎË¸Ê¤â£²£¸Ê¬£´£°ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¡¢½¾Íè¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¶è´Ö£³°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¤ÎËÜÅÄºùÆóÏº¤â£²£¸Ê¬£µ£²ÉÃ¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î£³¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æº£½Õ¡¢ÁáÂç¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯¡¢¹â¹»¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿Éð°æÎ´¼¡¡Ê¸µ¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ´ÆÆÄ¡Ë¡¢¶ûÉôÀÅÆó¡Ê¸½¾ëÀ¾Âç´ÆÆÄ¡Ë¡¢²ÖÅÄ¾¡É§¡Ê¸½ÁáÂç´ÆÆÄ¡Ë¤¬ÁáÂç¤ËÆþ³Ø¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÍ×¶è´Ö¤òÃ´¤¤¡ÖÁáÂç»°±©¤¬¤é¤¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é£³£¶Ç¯¡£Áý»Ò¡¢¿·ºÊ¡¢ËÜÅÄ¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÁáÂç»°±©¤¬¤é¤¹¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áý»Ò¤Ïº£Ç¯¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ò½é¤á¤Æ±èÆ»¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£¡Ö£²¶è¤Ç¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë»³¸ýÃÒµ¬¤µ¤ó¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£´¶è¤ÇÎ°°ý¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âÆó¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÅÁÅý¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÁá°ðÅÄ¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£±£²Ê¬Âæ¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²£¶Ê¬Âæ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Áý»Ò¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºÊ¤âÆ±ÍÍ¤ËÏÃ¤¹¡£¡ÖÁá°ðÅÄ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Áá°ðÅÄ¤Ë¤ÏÀèÇÚ¤Ç¤âÆ±´ü¤Ç¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Áý»Ò¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤¿¤¤¡££µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£±£²Ê¬Âæ¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£²£¶Ê¬Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤â¡ÖÁý»Ò¡¢¿·ºÊ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡Áý»Ò¡¢¿·ºÊ¡¢ËÜÅÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢È¬ÀéÂå¾¾±¢¤Î¾å¿ùÆØ»Ë¤âÆþ³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁáÂç¤Î²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë£´¿Í¤Î¿·ÆþÀ¸¤¬Æþ³ØÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£²¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍÎòÂå£³°Ì¤Î¹¥µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î»³¸ýÃÒµ¬¤ÏÂ´¶È¤¹¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î°ïºà¤¬»Ä¤ë¡££´¶è¤Ç¥¤¥§¥´¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡¢¸½¥Û¥ó¥À¡Ë¤Î¶è´ÖµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È£±ÉÃ¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤ÏÆüËÜ³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¡££±¶è£·°Ì¤ÎµÈÁÒ¥Ê¥ä¥ÖÄ¾´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£³¶è£¸°Ì¤Î»³¸ý½×Ê¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£¹¶è£²°Ì¤Î¾®Ê¿ÆØÇ·¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ïº£²ó°Ê¾å¤Î¹¥Áö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡££µ¶è£³°Ì¤Î¹©Æ£¡¢£¶¶è£¶°Ì¤Î»³ºê°ì¿á¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤·¡¢»³¤ÎÆÃ¼ì¶è´Ö¤Ç¤â¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÂè£±£°£³²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡££´Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¡¢º£²ó£²°Ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¹ñ³Ø±¡Âç¤Ê¤É¤È¤â¤ËÁáÂç¤Ï¡¢ÍÎÏ¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£
¡¡À¥¸ÅÍøÉ§¡¢ÅÏÊÕ¹¯¹¬¡¢ÂçÇ÷·æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î»³¸ýÃÒµ¬¡£ÁáÂç¤ÎÎòÂå¥¨¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¡¢º£¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÂç¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢£±£¹£¹£¶Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤È£²£°£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ë¡ÖÁá°ðÅÄ¤Ç¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÁáÂç»°±©¤¬¤é¤¹¥×¥é¥¹¦Á¡×¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢È¢º¬·ÐÍ³¤ÇÀ¤³¦¤ËÂ³¤¯¡£¡ÊÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ë
¡¡¢¡Ê¿À®¤ÎÁáÂç»°±©¥¬¥é¥¹¡¡£±£¹£¹£°Ç¯¡ÊÊ¿À®£²Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¹â¹»À¸¤Ç½é¤á¤Æ£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£±£³Ê¬Âæ¤ÇÁöÇË¤·¤¿Éð°æÎ´¼¡¡ÊÅìµþ¡¦¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¡Ë¡¢£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÇÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶ûÉôÀÅÆó¡Ê»³¸ý¡¦±§Éô¹ã¾ë¡Ë¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë£µ°Ì¤Î²ÖÅÄ¾¡É§¡Ê¼¢²ì¡¦É§º¬Åì¡Ë¤¬Æþ³Ø¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÍ×¶è´Ö¤òÃ´¤¤¡ÖÁáÂç»°±©¥¬¥é¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡££±Ç¯»þ¤ÎÈ¢º¬¤Ï¶ûÉô¤¬£²¶è¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¤·¤Æ£±£±°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯»þ¤Ï£¶°Ì¡¢£³Ç¯»þ¤ÏÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££´Ç¯»þ¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç¤ËÀËÇÔ¤·¡¢£²°Ì¡££³¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¤¿£´Ç¯´Ö¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ï£²°Ì¡¢£·°Ì¡¢£·°Ì¡¢£²°Ì¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£³Ç¯»þ¤Ë½é½Ð¾ìÍ¥¾¡¤·¡¢ÍâÇ¯¤âÏ¢ÇÆ¡£³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ·×£±£°Àï¤Ç£³¾¡¡££²³ØÇ¯²¼¤ÎÅÏÊÕ¹¯¹¬¡ÊÀéÍÕ¡¦»ÔÁ¥¶¶¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅö»þ¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ³¦¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¢¡ÁáÂç¡¡Àµ¼°Ì¾¾Î¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¥ÁöÉô¡££±£¹£±£´Ç¯ÁÏÉô¡££±£¹£²£°Ç¯¤ÎÂè£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£´¹»Ãæ¤Î£±¹»¤Ç¡¢Åìµþ¹âÅù»ÕÈÏ³Ø¹»¡Ê¸½ÃÞÇÈÂç¡Ë¡¢ÌÀÂç¡¢·ÄÂç¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈ¢º¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅý¹»¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡£±£³²ó¡¢½Ð¾ì£¹£µ²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÎòÂå£²°Ì¡ÊÎòÂå£±°Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃæÂç¤ÇÍ¥¾¡£±£´²ó¡¢½Ð¾ì£¹£¹²ó¡Ë¡£½Ð±À±ØÅÁ¤ÏÍ¥¾¡£²²ó¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¤Î½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤«¤é£´Ï¢ÇÆ¤ò´Þ¤á¤Æ£µ¾¡¡££²£°£±£°Ç¯ÅÙ¤Ï³ØÀ¸±ØÅÁ£³´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ·×£²£°¾¡¡ÊÎòÂå£³°Ì¥¿¥¤¡Ë¡£Îý½¬µòÅÀ¤Ïºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤ÏçÃ»é¡Ê¤¨¤ó¤¸¡Ë¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀ¥¸ÅÍøÉ§»á¡¢¸½ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÂçÇ÷·æ¤éÂ¿¿ô¡£