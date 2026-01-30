昨季まで巨人３軍監督を務めた駒田徳広氏（６３）が、学生野球を指導するために必要な資格に関する再回復の申請を行ったことが２９日、分かった。２月初旬に行われる日本学生野球協会の審査で承認されれば、国内の高校、大学の指導が可能になる。

日本学生野球憲章はプロ野球経験者の関与を原則的に禁じており、指導にはプロ球団退団とプロアマ双方の研修を受ける資格回復の手続きが必要。駒田氏は過去に研修を受講して資格を回復していたが、その後のプロ球団との契約によって喪失しており、再回復の申請を行う必要があった。

駒田氏は巨人時代、日本プロ野球史上初となるプロ初打席でグランドスラムを放つなど「満塁男」の異名を取り、横浜へ移籍後の２０００年には２０００安打を達成。２２年に原前監督の誘いもあり、３軍監督として２９年ぶりに巨人に復帰した。若手の育成選手の指導に尽力し、昨季は笹原、三塚が支配下選手に昇格。絶不調で３軍降格した浅野に的確な助言を送り、飛び級での１軍昇格、復調へと導いたこともあった。

現時点で指導者就任の予定はないというが、３軍監督として巨人の育成を担い、原石たちに寄り添ってともに汗を流してきた経験は唯一無二。プロ通算２００６安打を放ち、指導者としてＮＰＢ、独立リーグで培った豊富な知識、経験をアマチュア球界に還元していくことが期待される。

◆駒田 徳広（こまだ・のりひろ）１９６２年９月１４日、奈良県生まれ。６３歳。桜井商から８０年ドラフト２位で巨人入り。満塁本塁打１３本の「満塁男」。９４年横浜にＦＡ移籍。００年引退後は楽天、横浜でコーチ、１６年から１９年まで四国ＩＬ・高知の監督。通算２０６３試合で２００６安打、打率２割８分９厘、１９５本塁打、９５３打点。一塁手で１０度のゴールデン・グラブ賞。左投左打。