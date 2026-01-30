男子プロバスケットボールＢリーグの初のドラフトが２９日、東京・カナデビアホールで開催された。２６〜２７年シーズンから始まる「Ｂプレミア」の２６クラブ中２３クラブが参加。ＳＲ渋谷が１巡目１位で、米・北コロラド大の山崎一渉を指名した。

終了後、島田慎二チェアマンが取材に応じ「基本ポジティブ。賛否両論たくさんあったが、スタートが切れてホッとしている」と記念すべき第１回のドラフトを振り返った。バスケットボール界を盛り上げたい思いから始まったイベント。「これだけのメディアの皆さんが、ここに足を運んでくださった時点で成功。大事なことは、戦力均衡を図って拮抗したゲームをお届けしたい。学生バスケやＢリーグを盛り上げていくために、そこを接着させるのは不可欠」と日本バスケ界の大きな一歩となったとうなずいた。

盛り上がりの一方で、参加２３クラブ中、１巡目で指名したのは６クラブのみ。全体での指名も１０クラブ１１人にとどまったが「想定内」と受け止める。Ｂプレミアは全選手の年俸の合計（サラリーキャップ）が５億円から８億円と定められている。今回のドラフトで１巡目指名の大学生が２年契約を結んだ場合は年俸が１８００万円。２巡目は１４００万円などとなることもあり、多くのクラブが１巡目での指名を見送った。

指名されなかった選手は今後２部に当たる「Ｂワン」や３部相当の「Ｂネクスト」との契約は可能。島田チェアマンは「プレミアが全てじゃない。クラブもサラリーキャップを兼ねてシビアに見た結果。決してあふれた選手が将来性がないということは全くない。チャンスをつかんでほしい」と希望がかなわなかった選手たちにエールを送った。