日系ブラジル人３世の阪神・伊藤ヴィットル通訳（３０）が２９日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて決意を明かした。１３年以来３大会ぶりにＷＢＣ本大会へ出場するブラジル代表として選出が有力視され、初戦のアメリア戦に備え、朝６時３０分から練習する毎日。異色の“二刀流”が同じく出場を目指す元巨人のチアゴ・ビエイラ投手（３３）と共闘し、夢にまで見た大舞台で世界を驚かせる。

育成右腕・マルティネスの通訳業務を終えた伊藤ヴィットル氏は足を止め、ＷＢＣを想像した。「ワクワクはまだない。どちらかというとしっかり準備しないと…という感じ」。まだ選手の姿がない午前６時３０分。兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」でウォームアップ。７時過ぎから打撃練習を始め「大会前にキャンプがあるので、そこから全力でできるように準備している」と笑みを浮かべた。

祖父が日本人の日系ブラジル３世。幼少期はサッカーにも熱中したが、２人の兄の影響もあり野球を選んだ。１５歳で来日。本庄第一、共栄大、日本生命とアマ球界を駆け抜け、右投げ左打ちの遊撃手でドラフト候補にも挙がったほどだ。２４年に通訳で阪神に入団後は第一戦から退いていたが、ヤクルトのヘッドコーチを務める松元ユウイチ代表監督から「お前が必要」と熱い言葉をかけられ、心が動いた。

昨年３月のＷＢＣの予選はレギュラーとして４試合に出場。打率３割８分５厘の好成績で本戦出場に大きく貢献した。今回の１次ラウンド初戦の相手はヤンキース・ジャッジ、フィリーズ・ハーパーらＭＬＢのスターが集結する米国。「一番の楽しみで、全力でやるだけ。スター選手が多いかもしれないけど、野球は分からない。世界をびっくりさせたい気持ち」と早くも闘志満々だ。

２０年から３年間巨人に在籍し、ＮＰＢ歴代最速の１６６キロを計測したビエイラもブラジル代表入りの可能性がある。「インスタグラムで連絡を取っているけど、すごく前向きに練習している。一緒にやれたらいいなと思う」。まず１次ラウンドを突破することが最大の目標だが、佐藤や森下ら「同僚」がいる侍ジャパンと対決するためにも「上を目指して」と果敢に挑むつもりだ。野球人生を懸けた大勝負が始まる。（中野 雄太）

◆伊藤ヴィットル（いとう・う゛ぃっとる）１９９５年２月１６日生まれ、３０歳。ブラジル出身。１５歳で来日。本庄第一、共栄大を経て社会人野球の日本生命に入社し、遊撃手として５年間プレー。２４年に外国人選手の通訳として阪神に入団。１６、２２、２５年のＷＢＣ予選でブラジル代表入り。１７７センチ、８０キロ。右投左打。

◆ブラジル代表 五輪出場はなし。ＷＢＣは１３年に出場し、１次ラウンド敗退。日本戦は７回まで１点をリードしたが、逆転負け。昨年３月の予選ではボー・タカハシ（西武）、金伏ウーゴ（元ヤクルト、巨人）、仲尾次オスカル（元広島）とＮＰＢ経験者が代表メンバー入り。また、メジャー通算５５５本塁打のマニー・ラミレスを父に持つルーカス・ラミレス（エンゼルス傘下）も出場した。今回のＷＢＣ代表選手は２月上旬に発表される予定。