３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の優勝候補の一角であるベネズエラが２９日（日本時間３０日）、追加メンバーを発表した。

ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手、ロイヤルズのマイケル・ガルシア内野手、ブルワーズのジャクソン・チョウリオ外野手、レッドソックスのウィルヤー・アブレイユ外野手といずれもレギュラーばりばりの選手ばかりだ。

２８歳のアクーニャにとってＷＢＣ出場は２０２３年に次いで２度目。前回はレギュラーシーズンで４１本塁打、７３盗塁という歴史的なシーズンを送ってナ・リーグのＭＶＰに輝いた。負傷から復帰した昨シーズンは９５試合に出場し、ＯＰＳ・９３５、２１本塁打、９盗塁でカムバック賞を受賞した。

２５歳のガルシアは昨季急成長し、ＯＰＳ・８００、１６本塁打、２３盗塁をマークし、三塁の守備も評判でゴールドグラブ賞を受賞。ロイヤルズと今オフ最大６年総額８５００万ドル（約１３０億円）の大型契約を結んだばかり。

まだ２１歳のチョウリオはデビュー２シーズン連続２０本塁打＆２０盗塁をマークしてブルワーズの連続地区優勝に貢献した怪童。

２６歳のアブレイユはレッドソックスで右翼手として２年連続ゴールドグラブ賞受賞の名手。昨季は２２本塁打も放った。

ベネズエラはＷＢＣ第１ラウンドでＤ組に入っており、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグアと対戦。初制覇を目指している。