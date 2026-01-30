お笑い芸人の吉住（36）が29日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。「芸能界無理かも？」と思った瞬間を明かした。

吉住は「Wで優勝した直後くらいに出させていただいたドラマだったんです。新木優子さんとか、中川大志さんとかが出られていて」と、2020年に「女芸人No.1決定戦THE W」で優勝。その翌年の2021年放送の日本テレビ系連続ドラマ「ボクの殺意が恋をした」に出演した時の思い出を話し始めた。

吉住は「結構ドラマって、外でやると大部屋楽屋になるじゃないですか。本当に皆さん居らっしゃるみたいな。私は芸能界すぎて、入るのが怖かったんですよ。ドキドキしていて」と思っていたところ、ドラマの出演者にフリーアナウンサーで女優の田中みな実もおり、「結構、炭酸のジュースとか飲む？」と話し掛けられたという。

さらに「そこから、皆さんを回し始めたんですよ。そこから。私、さんまさんとか、こういうアメトーークとか全然出たことがないまま、田中みな実さんのMCにやられて、芸能界無理かも？って思いました」と明かし、共演者の笑いを誘っていた。