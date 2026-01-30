EU＝ヨーロッパ連合は外相会合を開き、イランで反政府デモへの激しい弾圧で多くの犠牲者が出ているとして、イラン革命防衛隊をテロ組織に指定したと発表しました。

EU カラス外交安全保障上級代表

「イラン革命防衛隊をテロ組織に指定することで合意した。これで『イスラム国』やハマス、ヒズボラ、アルカイダと同じように扱われることになる」

EU外相会合が29日に開かれ、イランの反政府デモで激しい弾圧が行われ、多くの犠牲者が出ているとして、イラン革命防衛隊をテロ組織に指定したと発表しました。また、弾圧への責任として、内相ら閣僚に制裁を科したとしています。

EUのフォンデアライエン委員長は「自国民の抗議運動を血で鎮圧する政権こそ、まさに『テロリスト』と呼ぶべき存在である」と強い言葉で批判しています。

イラン革命防衛隊がテロ組織と指定されたことについて、アラグチ外相は「重大な戦略的誤り」だとEUの判断を強く非難しました。

そのうえで、アメリカがイランに対する攻撃を検討していることを念頭に、「この地域で全面戦争が勃発するのを食い止めようと複数の国が動いているが、その中にヨーロッパの国は一つもない」と指摘。

「全面戦争が起きれば、エネルギー価格の高騰をはじめとする波及効果で、ヨーロッパが甚大な影響を受けることは確実だ」などと主張しました。