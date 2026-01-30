¡Ö£³¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡×ºò²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î26ºÐFW¤¬¥É¥¤¥Ä£±Éô¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤Ø¡ªÆÈÀìÌç»ï¤¬ÊóÆ»¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë´üÂÔ¡×
¡¡J£±¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£±·î28Æü¡¢FW¸¶ÂçÃÒ¤¬¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎE-£±Áª¼ê¸¢¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿26ºÐFW¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎÀìÌç»ï¡Ø¥¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ï¡Ö¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë£³¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸¶ÂçÃÒ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÁØ¤¬¤µ¤é¤Ë¸ü¤¯¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Ë¤ÏMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£Åß¤Ë¤ÏDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÀï¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ëÍ½Äê¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î¾º³Ê¥¯¥é¥Ö¤ÎFW¿Ø¤¬¡¢²ø²æ¤äÉÔ¿¶¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÉÔÂ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¼Â¸½¤Î½Ö´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
