NY株式29日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　48932.31（-83.29　-0.17%）
ナスダック　　　23541.76（-315.69　-1.32%）
CME日経平均先物　53100（大証終比：-210　-0.40%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10171.76（+17.33　+0.17%）
独DAX　 24309.46（-513.33　-2.07%）
仏CAC40　 8071.36（+4.68　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.549（-0.022）
10年債　 　4.225（-0.018）
30年債　 　4.850（-0.005）
期待インフレ率　 　2.354（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.840（-0.017）
英　国　　4.511（-0.033）
カナダ　　3.402（-0.025）
豪　州　　4.836（+0.021）
日　本　　2.252（+0.018）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.50（+2.29　+3.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5362.60（+22.40　+0.42%）

ビットコイン（ドル）
83350.88（-5926.28　-6.64%）
（円建・参考値）
1276万1020円（-907313　-6.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ