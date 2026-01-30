ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８３ドル安 ナスダックは１．３％の大幅安
NY株式29日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 48932.31（-83.29 -0.17%）
ナスダック 23541.76（-315.69 -1.32%）
CME日経平均先物 53100（大証終比：-210 -0.40%）
欧州株式29日終値
英FT100 10171.76（+17.33 +0.17%）
独DAX 24309.46（-513.33 -2.07%）
仏CAC40 8071.36（+4.68 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.549（-0.022）
10年債 4.225（-0.018）
30年債 4.850（-0.005）
期待インフレ率 2.354（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.840（-0.017）
英 国 4.511（-0.033）
カナダ 3.402（-0.025）
豪 州 4.836（+0.021）
日 本 2.252（+0.018）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.50（+2.29 +3.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5362.60（+22.40 +0.42%）
ビットコイン（ドル）
83350.88（-5926.28 -6.64%）
（円建・参考値）
1276万1020円（-907313 -6.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
