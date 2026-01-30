ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」が2日目を迎える。女子で争われる2日目12Rの「帝王ドリーム」に注目が集まる。

守屋が逃げて人気に応える。初日2走の手応えも悪くなく、スタート踏み込み先マイに持ち込む。海野ゆかりは手堅く差し。清水愛海は機力を上積みして握って攻める。レース巧者の田口は5コース捲り差しで台頭する。実森、片岡は展開次第。

＜1＞守屋美穂 レースは失敗したけど2着だったのでターン回りは良さそうな感じがした。直線は悪くないかなという感じ。しっかり集中して逃げたい。

＜2＞海野ゆかり 安定板がなくてチルトマイナスの方が伸びは良かった。ペラは叩いていない。冬場の調整が苦手なので、調整は2日目に考えたい。

＜3＞清水愛海 体は大丈夫です。初日は合っていない感じで…。整備で良くなってくれたら。

＜4＞実森美祐 はっきりつかめていないけど悪くないと思う。後半1マークのターンの感じも悪くなかった。2日目に安定板が外れた時にどうなるかですね。

＜5＞田口節子 安定板がついたら良くなかった。前検の滑る症状は直ったけど足が良くなかった。ペラをやり直して整備も考える。

＜6＞片岡恵里 伸びは悪くないけどターン、握った時の出足が甘い感じがした。乗り心地も自分の好きな感じではない。