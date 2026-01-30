ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」が6日間シリーズの幕を開ける。初日メインの12R「ドリーム1st」1号艇は峰竜太。当然、中心となる。

進入は枠なり3対3。峰の34号機は低調機だが、ペラである程度引き出してきたようだ。調整を合わせ先マイから後続を引き離すか。自在に構えるのは原田。西山が差してバック勝負へ。篠崎元は仕掛けに集中して。

＜1＞峰竜太 うわさのワースト機だけど、ペラである程度は出せている。平田（忠則）選手をやっつけた。エンジンの中身はボロだけど、ペラを叩いてうわさは超えた。

＜2＞西山貴浩 ペラはそのまま。悪い感じはない。前節がボロボロだったので。勝負はできそう。まあ、仲谷とぼちぼち頑張ります。

＜3＞原田幸哉 前検なので正味のところは分からないが悪い感じはなかった。スリットの差もそんなになかったと思う。いつも通り自分なりのセッティングにして、ペラを煮詰めていきたい。

＜4＞篠崎元志 Aランクと聞いたけど、凄くいいということはなかった。悪い感じもしなかった。スタートはしっかり早かった。ペラを見たけど叩きたい感じ。

＜5＞新開航 両サイドがいいエンジンと聞いたけど変わらなかった。前検の感触はいい。握り込みも問題ないし気になるところはなかった。

＜6＞常住蓮 そのままで行ったけど、ペラが特殊過ぎて大きく違うので参考外です。スタイルが違うので、まずは自分の形にしてから。